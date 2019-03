MURGANIĆ: ‘Majka ne zna zašto se to dogodilo. Ona nema kompetencije da preuzme brigu za dijete’

“Sada im treba dobra njega i dobra skrb i ne samo fizički oporavak od bolesti, nego i psihološka i psihijatrijska pomoć”, smatra ministrica

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić komentirala je slučaj oca s Paga koji je s balkona pobacao svoju djecu kao i uočenim propustima u radu Centra za socijalnu skrb u emisiji RTL Danas.

Na pitanje o kojim se propustima točno radi i zašto je donesena odluka o smjeni ravnateljice zadarskog Centra za socijalnu skrb, ministrica je odgovorila kako su brzo reagirali i da su odmah otišli u Zadar Centar za socijalnu skrb. Navela je kako je otišla ona i dvije inpekcije: jedna koja vrši upravni nadzor, a ona je u nadležnosti Ministarstva i stručni nadzor koji provodi Komora,

“Taj nadzor još nije završio. No, upravni nadzor je već dao naznake i smjernice u kojem smjeru bi trebali ići njihovi zaključci”, izjavila je Murganić koja je kazala kako je došlo do teškog propusta u organizaciji rada i u radu koji je u nadležnosti ravnateljice Centra za socijalnu skrb i u tom pravcu sam izvijestila Upravno vijeće u Zadru koje će preispitati njezinu odgovornost”, smatra ministrica.

Nisu redovito pratili rast i razvoj

“Taj dio nadzora će biti gotovo sljedeći tjedan. No, svima je jasno da se u obitelji predugo vodio nadzor. Vodio se nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi starijeg djeteta i tu su bili jako loši rezultati jer je dijete moralo napustiti obitelj. Već samo to je bilo suspektno i upozorenje da treba vršiti gotovo svakodnevnu kontrolu uvjeta života, omogućavanja dobrog i pravilnog razvoja i rasta četvero male djece, koja su i boležljiva i imaju određene teškoće u razvoju. Svakako da se je tu iz mnogo čega vidjelo da Centar za socijalnu skrb nije redovno pratio taj rast i razvoj, odnosno uvjete života u obitelji i da nije davao na vrijeme preporuke da se pomogne obitelj, odnosno da se u prvom redu pomogne djeci”, smatra Murganić.

Ministrica je kazala kako su oni spremni da se djeca smjeste svi zajedno u udomiteljsku obitelj, ovisno kako će koja izlaziti iz bolnice.

“Sada im treba dobra njega i dobra skrb i ne samo fizički oporavak od bolesti, nego i psihološka i psihijatrijska pomoć”, smatra ministrica.

Nije previše niti kritična prema situaciji

Ministrica Nada Murganić u emisiji je prepričala svoj razgovor s majkom i istaknula kako će Centar za socijalnu skrb dati procjenu hoće li ona i dalje imati skrb i roditeljsko pravo, no kako o tome odlučuje sud.

“Majka uglavnom ne zna zašto se to dogodilo. Nije previše niti kritična prema toj situaciji. Po njezinom, dosad je bilo sve u redu. Ne mogu reći, majka sigurno ima topli odnos s djecom kao i svaka majka, ali ona nema kompetencije da, pogotovo sada u ovako teškoj i traumatiziranoj, situaciji preuzme njegu i brigu o djetetu. A o tome, hoće li ona i dalje imati skrb i roditeljsko pravo nad svojom djecom, o tome ne odlučuje centar, nego daje procjene, a zajedno sa svim drugim stručnjacima će odlučiti sud”, smatra resorna ministrica.

Na pitanje osjeća li odgovornost zbog slučajeva koji su se zaredali proteklih mjeseci, Murganić je odgovorila: “Izuzetno se osjećam odgovornom. Sve što radim, i kako sam postupila u ovom slučaju, mislim da se zaista ponašam odgovorno. I u vremenu od kada sam preuzela Ministarstvo činim sve da se Ministarstvo osnaži”.

“Političku odgovornost svi redom traže. To je vrlo često, ne samo prema meni nego i prema drugim ministrima, i to je dio politike. Ova velika kritičnost od svih koji su govorili o političkoj odgovornosti, nisu bili toliko kritični kada su oni sudjelovali u dužnostima i to baš u ovom Ministarstvu”, navela je resorna ministrica komentirajući zahtjeve od jednog dijela javnosti za njezinom ostavkom.

‘Mi nemamo socijalnih radnika’

Upitana da komentira kakva se poruka šalje kada je rekla prošle godine da će biti sankcija nakon što je majka u Puli zadavila vlastito dijete, a dogodilo se da je jedna od zaposlenica samoinicijativno dala otkaz, a ostale dobile najblažu moguću kaznu, ukor, i dalje rade dok je ravnateljica ista osoba, resorna ministrica je navela kako je sustav zaista devastiran.

“Mi nemamo socijalnih radnika. Ovi koji rade propuste dobili su određene kazne, kontrolira ih se dalje u radu. Centar za socijalnu skrb u Puli je često pod paskom strručnih službi Ministarstva, ali ne možemo reći da nismo odgovorni. Način na koji smo postupili i tada i sada je izuzetno odgovoran”, smatra Murganić i nadodala kako je mjeru ukora predložilo Povjerenstvo Komore i da su je prihvatili jer u tom dijelu Ministarstvo nije nadležno, no sve ostale odgovornosti preuzimaju i dalje.

Ministrica je u emisiji izjavila kako su utvrđeni teški propusti u radu i kako će zato tražiti smjenu ravanteljice iz Zadra.

“Sustav se mijenja na način da se upozorava na greške”, smatra resorna ministrica.

‘Sustav nije počeo s mojim dolaskom’

Na pitanje kako ministrica treba ne samo upozoravati, nego nešto i poduzeti, Murganić smatra kako je smjena ravnateljice konkretna mjera.

“A kada se utvrdi odgovornost ostalih stručnih radnika, prema stupnju odgovornosti će se poduzeti i odgovornost prema njima. Zadatak ministrice je da kroz politike i zakone, mjere, kadrovsku politiku i financijska sredstva ojača sustav. Treba imati sve oovo o čemu sam govorila da bi sustav mogao funkcionirati”, izjavila je u emisiji RTL Danas resorna ministrica.

Na pitanje ‘premijeru ne mislite ponuditi ostavku’, Murganić je izjavila: “Mislim da ne možemo po jednom zaista tragičnom i drastičnom primjeru. Radi se o tome da sigurno postoji mnogo naših akcija i skrbi prema korisnicima, o radu socijalnih radnika koji rade izuzetno težak i nezahvalan posao, koji su uvijek krivi i kada nisu krivi, da to ostaje u sjeni. Po ovakvim situacijama ne možemo okriviti cijeli sustav. Političari će sigurno razgovarati o političkoj odgovornosti, ali i oni imaju odgovornost, jer taj sustav nije počeo sa mojim dolaskom. Moja odgovornost je u mojem predanom radu”.

