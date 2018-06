MURGANIĆ O DEMOGRAFSKIM MJERAMA: ‘Sve što je predsjednica predložila je na tragu politika Vlade, Vlada će ostvariti ciljeve’

‘Sve što je rečeno, vlada je prepoznala i vlada radi. Ministar Bošnjaković je pripremio i ovršni zakon pa će se i tim građanima olakšati tegobe. Sve što je predsjednica predložila je na tragu politika Vlade, ali svaka mjera koja nije ovdje prepoznata, analizirat ćemo ju i u tom pravcu i djelovati’.

Nakon što je danas predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavila svoje demografske mjere, istodobno kritizirajući one Vladine, to je komentirala i ministrica demografije Nada Murganić, rekavši da je sve što je predsjednica iznijela, već u skladu s programom Vlade RH.

DEMOGRAFSKE MJERE PREDSJEDNICE: Smanjiti poreze, povećati neto plaću, riješiti ovrhe; ‘To je pitanje opstanka države i naroda’

Murganić: ‘Približili smo se barcelonskim ciljevima, a u sve mjere se može i dodavati’

‘Rodiljne i roditeljske naknade negdje su na mjesečnoj razini identične plaćama. Pratimo te mjere. Isto smo značajna sredstva uložuili u usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. 300 milijuna kuna je do sada bilo namjenjeno za natječaj za vrtiće, ulaganje u kadrove, dvosmjenski rad… Novac je usmjeren i prema sufinanciranju kapitalnog ulaganja u vrtiće. Potpisan je ugovor za 57 vrtića iz EU sredstava, a danas ili sutra će biti otvoren novi natječaj za vrtiće za 500 milijuna kuna. Na taj način bismo poboljšali sveobuhvat djece smještajem i odgojem i obrazovanjem, i približili bismo se barcelonskim ciljevima. Svakako da su to mjere koje se mogu dograđivati, popunjavati, u koje se može ulagati i dodavati financijska sredstva. To su žive mjere i one će biti usmjerene prema našim mladim obiteljima’, kaže ministrica Murganić i dodaje da su tu i sredstva za zapošljavanja mladih, sredstva za specijalizaciju mladih liječnika, sufinanciranje stambenih kredita, mjere za mlade znanstvenike… Ističe kako su se Vladine mjere za sufinanciranje stambenih kredita pokazale iznimno uspješnima.

‘Svi zajedno ćemo donositi odluke u smjeru poboljšanja života naših građana’

‘196 je novih zahtjeva za produženjem pojavilo što se u kratkom vremenu provode ovi krediti. Smatramo i da je gospodarski rast i ravoj značajan, bez toga nema dobrog standarda i plaća, porezna politika je značajna, porezna reforma je već dala svoj doprinos i najavljene su nove izmjene stope poreza. Sve što je rečeno, vlada je prepoznala i vlada radi. Ministar Bošnjaković je pripremio i ovršni zakon pa će se i tim građanima olakšati tegobe. Sve što je predsjednica predložila je na tragu politika Vlade, ali svaka mjera koja nije ovdje prepoznata, analizirat ćemo ju i u tom pravcu i djelovati’, zaključuje Murganić.

Upitana izbjegava li Vlada sjesti za isti stol s predsjednicom, Murganić kaže:

‘Ne vidim zašto izbjegavamo, mi radimo u skladu s programom Vlade. Zajedno ćemo svi donositi odluke u smjeru poboljšanja života naših građana. Ova Vlada je dobila izbore i u svom mandatu će ostvariti svoje ciljeve među kojima je i demografska revitalizacija’, rekla je ministrica.