MURGANIĆ I STRMOTA SE PRVI PUT JAVNO SUČELILI NAKON NJEGOVE OSTAVKE: ‘Ovo više nije folklor, ovo je jedan igrokaz’

Nakon sastanka Vijeća za demografsku revitalizaciju uz nazočnost predsjednice i premijera vezano uz demografsku situaciju u Hrvatskoj, prvi put su se javno nakon razlaza u Ministarstvu obitelji, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno licem u lice susreli ministrica Nada Murganić i njen sad već bivši državni tajnik Marin Strmota.

Strmota je pritom kazao kako je razočaran sastankom Vijeća. “Ovo više nije folklor, ovo je jedan igrokaz. To Vijeće sam stvorio ja, ovo je njegov peti sastanak, mjere su iste koje su predstavljene i na prva četiri sastanka Vijeća. Ono što je danas usvojeno je isto ono što smo mi već predlagali, a to je pokušaj da se ispravi nepravda vezana uz rodiljne naknade i doplatke za djecu. Ništa novo danas nije predloženo. Vjerujem da zastupam mišljenje većine građana”, kazao je Strmota dodajući kako je već pomalo zamorno slušati iste stvari koje građani slušaju već 20 godina.

Sasatanak radi predsjednice?

Murganić je, pak, istanula da su na sastanku, što je prema njenim riječima najvažnije, usporedili mjere koje je Predsjednica nedavno predstavila sa svim onim mjerama i naporima koje Vlada RH provodi.

“Treba reći da i Predsjednica i dobar dio demografa upozoravaju da mjere koje su prepoznate i u javnosti jako dobro prihvaćene, poput mjera za poboljšanje materijalnog statusa mladih obitelji, su samo dio mjera. Treba se posvetiti i gospodarskom razvoju i financijskoj stabilnosti, zapošljavanju i tako stvoriti okvir za provođenje pronatalitetnih mjera”, istaknula je.

Murganić je pred kraj emisije, u kojoj se razgovaralo o demografiji, rekla kako je čudi da se ponašamo kao da su problemi nastali sada. “Marin je mislio da će dolaskom u Ministarstvo biti sve riješeno, a Marin može isto tako reći koju to mjeru mi to nismo dozvolili da on radi i što smo mi to osporavali”, dodaala je kasnije na što je Strmota kazao kako nema problema s Murganić osobno već s političkom elitom.

Naveo bi kako bi od smanjenja PDV-a možda bilo bolje da se milijarda kuna uloži u vrtiće na što mu je bivša šefica odgovorila: “U vrtiće je, Marine, milijarda kuna uložena”.

Politika zakazala

Bivši ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović je rekao kako je 2003. donesena Nacionalna obiteljska politika, jedan cijeloviti i dobro osmišljen dokument svih mjera koje je trebalo provesti. No uskoro je zamijenjen. Politika je u tom slučaju posve zakazala i napravila jedan posve nepotreban rez, naglasio je. Niti najbolje mjere pronatalitetne politike ne mogu dati rezultate u kratkom roku, potreban je kontinuitet, istaknuo je. Najbolja mjera je tzv. socijalno investiranje odnosno ulaganje u djecu predškolske dobi. Tako to radi Europa, dodao je. Nažalost, naša zemlja nema niti migracijsku politiku a moramo je donijeti.

Predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas istaknuo je da je zanimljivo kako svi zaboravljaju kako je gotovo pola milijuna Iraca napustilo svoju zemlju u vrijeme krize. “Sada se vraćaju jer se dogodio ekonomski oporavak zemlje. No, unatoč ekonomskom oporavku, Irci i dalje odlaze, ali se i vraćaju, stanovništvo fluktuira. Slično je i sa ostalim zemljama pa i našom”, dodao je.