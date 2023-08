Kupa prestala rasti

Izvanredne mjere zaštite u Dubrovčaku na Savi

Povećan protok Drave na brani HE Duvrava

Mursko središće izbjeglo najgore, vodostaj Mure u blagom padu

U Rugvici izvanredno stanje, Sava u porastu

TIJEK DOGAĐAJA:

Vodostaj Kupe dosegao više od pet metara

9:16 - Vodostaj Kupe u Karlovcu prestao je rasti u nedjelju u sedam sati, kada je zabilježeno 535 centimetara, što znači da je ostala na razini pripremnog stanja obrane od poplave, a izostali su i problemi s bujicama i odronima, osim na gradilištima komunalne infrastrukture.

Iako su izostale vrlo obilne kiše i bujične poplave i odroni, na što se karlovački Stožer Civilne zaštite pripremao, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić izvijestio je da je kiša uzrokovala probleme uglavnom samo na gradilištima vrelovoda i odvodnje, ali da su u subotu sva problematična mjesta sanirana.

Izostalo je i izlijevanje Kupe na prometnice, iako je rasla naočigled, po 20 i 30 centimetara po satu, te je od petka u 21 sat neprekidno rasla i narasla na više od pet metara.

Izvanredne mjere zaštite od poplave u Dubrovčaku na Savi

9:10 - Iako su vodostaji Save i Kupe na sisačkom području još uvijek u porastu, jer najviši vodeni val tek dolazi, neposredne opasnosti od poplava se ne očekuju, a izvanredne mjere proglašene su dosad samo za područje Dubrovčaka.

Dosad su jedino za područje Dubrovčaka, na Savi uzvodno od Siska, gdje je vodostaj u nedjelju u 8 sati iznosio 803 centimetra, proglašene izvanredne mjere. Sava kod Crnca, nizvodno od Siska, raste desetak centimetara na sat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I Kupa je u porastu, ali ohrabruje da je u gornjem toku, kod Karlovca, počela opadati. Osim toga, voda Save se pušta u retenciju Lonjsko polje, koje može primiti velike količine vode.

Ipak, sve službe na sisačkom području su u stanju pripravnosti. Kako se ne bi ništa prepustilo slučaju, već je u subotu na području posavske Žirčice i Martinske Vesi počela izgradnja zečjih nasipa i postavljanje boks barijera.

Na području ORA-e u Sisku, gdje je za prošle poplave probijen nasip, uklonjeni su kontejneri, koji bi mogli biti ugroženi.

Mursko Središće izbjeglo najgori scenarij

8:52 - Gradonačelnik Murskog Središća oglasio se na Facebooku te izvjestio da su brane i pumpe izdržale noć - usprkos redkordnom vodostaju, mjesto je ostalo u potpunosti suho.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sava u porastu kod Rugvice

8:13 - U 8 sati Mura u Murskom Središću ponovno je blago porasla.

Sava u Zagrebu opada no nizvodno i dalje raste pa tako vodostaj u Rugvici iznosi 901 cm.

Drava je u Botovu dosegla 5 metara visine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potreban oprez iduća 24 sata

7:55 - Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda potvrdio je da su vodostaji u padu.

Vrh vodenog vala rijeke Save u Zagrebu bio je oko ponoći, došao je na +440 cm, što je 10 cm prije uvođenja izvanrednih mjera za grad, te 24-25 cm niže nego 2010.

"Vodeni val se seli nizvodno gdje su nasipi nešto niži. Proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava za područje općine Rugvica. Na Muri su sinoć proglašene izvanredne mjere obrane od poplava. Došao je nešto veći dotok od očekivanog, oko 1400 m3, a u Murskom Središću oboren je rekordni vodostaj. Nasipi su sigurni.

Ovo su visoki vodostaji i za Muru i za Savu i za Dravu i potrebno je biti na oprezu idućih 24 sata. Vrijeme se polako smiruje, ne očekuju se znatne količine oborina. Kupa je 2-3 metra niža nego u svibnju 2022., ne očekuju se problemi, kao niti na sisačkom području, izjavio je Novosel za HRT.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Drenju Brdovečkom najgore prošlo

7:34 - Sava stagnira u Zagrebu nakon što je u noći na nedjelju zabilježen vrhunac vodenog vala te izrazito visok vodostaj. Na mjernoj postaji u gradu rijeka je u 7 sati iznosila 436 centimetara, što je ista vrijednost kao i u subotu u 19 sati.

Stanje bi se, prema hidrološkim prognozama, trebalo stabilizirati, a tijekom noći nije bilo većih oscilacija u vodostaju.

Najkritičnijoj točki u Drenju Brdovečkom od subote u 15 sati do nedjelje u 7 sati ujutro vodostaj se snizio za više od metra pa je najgore za stanovnike prošlo.

Vodeni val sada nastavlja nizvodno. Meteorolozi najavljuju nastavak oborina, iako u prognozi nisu onako obilne kiše kao prethodnih dana, svejedno će se zadržati nestabilno i vlažno vrijeme temperaturama prikladnije početku listopada, a ne početku kolovoza.

Povećan protok Drave na brani HE Dubrava

7:27 - Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin, donio je dana 05.08., u 21:00 sati rješenje o uspostavi redovnih mjera obrane od poplava na starom koritu Drave uz HE Dubrava na dionicama A.33.4. i A.33.7. na dionicama: A.33.4. - r . Drava – d.o. - Staro korito HE Dubrava od Mosta Botovo do Selnice Podravske (granica KKŽ) (rkm 226+800-249+450) i A.33.7. – r . Drava - l.o. - Staro korito HE Dubrava ušće Mure u Dravu do restitucije HE Dubrava (rkm 236+700-243+000).

Ukupni protok rijeke Drave na brani HE Dubrava je porastao iznad 1800 m3/s

Vodostaj Mure u blagom padu

7:20 - Vatrogasci Murskog Središća objavili su u nedjelju ujutro stanje. Na terenu su bili cijelu subotu s pumpama i pazili da voda ne probije prema kućama.

Iako je razina vode i dalje ekstremna, izgleda kao da bi uskoro moglo doći do smirivanja situacije.

Vodostaj Mure u noći na nedjelju je oborio rekord koji sada iznosi 737 cm koliko je na rijeci zabilježeno u nedjelju u 5 sati ujutro. Od tada je vodostaj u blagom padu.

U Rugvici izvanredno stanje

7:10 - Sava u Zagrebu stagnira na oko 556 cm u Jankomiru te 440 cm na istočnijem mjernom mjestu. Očekuje se pad vodostaja.

Nizvodno od Zagreba vodostaj i dalje raste. u Rugvici je proglašeno izvanredno stanje. Mjerna mjesta oko Ivanić Grada pokazuju tendenciju rasta razine rijeke.

Raste i Drava kod Botova gdje bi uskoro mogle biti proglašene izvanredne mjere obrane od poplave.