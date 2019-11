MUP SVJEDOKU PROTIV GLAVAŠA MORA ISPLATITI VELIKU ODŠTETU: Premjestili su ga, pa mu 6 godina nisu davali naknadu za prehranu

Iako je Krunoslav Fehir nakon nepravomoćne presude spreman na nagodbu, tvrdi kako bi mogao podnijeti i novu tužbu – zbog smještaja

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Puli MUP treba Krunoslavu Fehiru, bivšem policajcu bez čijeg svjedočenja ne bi bilo postupka protiv Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima 1991. u Osijeku, isplatiti oko 400.000 kuna, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Ovo je iznos koji se odnosi na kršenje obaveze MUP-a da mu isplaćuju naknadu za prehranu i to od 1. rujna 2012. do 1. veljače 2018., kada je Fehir po potrebi službe bio premješten iz PU osječko-baranjske na rad u PU istarsku. Fehir je premješten na rad u istarsku policiju još 2010. i to zato što mu je kao krunskom svjedoku protiv Glavaša bio ugrožen život, navodi dnevnik.

Prestali mu plaćati hranu

Do 2012. su mu se isplaćivane naknade na koje su imali pravo policajci premješteni na rad u mjesta udaljenija od 50 kilometara od prebivališta pa i naknada za prehranu. No, tada je promijenio radno mjesto u PU, a MUP mu je prestao isplaćivati naknadu za prehranu. Naknada mu nije isplaćivana sve do 2018., kad je otišao u mirovinu.

“Premještaji na drugo radno mjesto po potrebi službe mogu trajati godinu dana, a moj je trajao pet godina i svake godine ga je potpisivao sadašnji pomoćnik ministra Ante Delipetar“, kaže Fehir koji je već jednom u prvom stupnju dobio tužbu protiv MUP-a, ali je nakon žalbe postupak vraćen na novo suđenje.

Nagodba i nova tužba

No, i u ponovljenom postupku sud mu priznaje pravo na naknadu za prehranu koju mu je MUP uskratio od 2012. do 2018. Prema presudi, samo glavnica iznosi 174.000 kuna, kamate su u gotovo jednakom iznosu kao i glavnica te po 40.000 kuna troškovi postupka u svakom procesu. Fehir kaže da je spreman za nagodbu, ali i kako je moguće da podnese još jednu tužbu, zbog smještaja, donosi Jutarnji list.