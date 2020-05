MUP REAGIRAO NA GUARDIANOV ČLANAK: ‘Optužbe da hrvatska policija ponižava migrante su apsurdne, ali i opasne na Ramazan’

Premda ovo nije prvi put da se hrvatsku policiju optužuje za brutalnost prema migrantima, Ministarstvo unutarnjih poslova svaki put je odbacilo takve optužbe

Jučer je ugledni britanski list The Guardian objavio članak u kojem piše da hrvatski granični policajci navodno sprejem crtaju križeve na glavama migranata. Sve se to, po navodima Guardiana, odvija nakon što migranti prijeđu bosansko-hercegovačku granicu. Premda ovo nije prvi put da se hrvatsku policiju optužuje za brutalnost prema migrantima, Ministarstvo unutarnjih poslova svaki put je odbacilo takve optužbe.

Kada se govori o brutalnosti hrvatske policije tada se najčešće spominje da migrante tuku, pljačkaju, uzimaju im mobitele i ponižavaju ih. I ovoga puta MUP je reagirao te informacije iz Guardiana nazvao apsurdnima, ali i opasnima jer se plasiraju u mjesecu Ramazana. Reakciju MUP-a prenosimo u cijelosti.

‘Apsurdno je što se takve optužbe imputiraju policajcima države koja ima izrazito dobre i prijateljske odnose s Islamskom zajednicom’

Britanski portal The Guardian objavio je jučer članak, još jedan u nizu prepun činjenično neutemeljenih optužbi na račun hrvatske policije u postupanju prema nezakonitim migrantima.

Neutemeljene optužbe ovaj put su otišle korak dalje te se u članku navodi da su hrvatski policijski službenici sprejom obojili glave migranata koji su pokušali nezakonito ući u Republiku Hrvatsku u namjeri da ih obilježe, ponize i traumatiziraju, jer su im glave obojene u obliku križa, a migrantska populacija je većinom muslimanska.

Na pretenciozan način, neobjektivnošću i senzacionalističkim člancima optužuje se hrvatske policijske službenike za ksenofobiju, a posebno je apsurdno što se takve optužbe imputiraju policijskim službenicima države koja ima izrazito dobre i prijateljske odnose sa Islamskom zajednicom. Posebice zabrinjava i zaslužuje najoštriju osudu što je ovakav članak, koji očito potiče na vjersku netrpeljivost, plasiran u javnost tijekom mjeseca Ramazana.

Konstrukcija kako se migrante obilježava znakom križa zbog njihove vjeroispovijesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unaprijed formiran napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, šire je poznato da Republika Hrvatska ima odlične odnose s muslimanskom vjerskom zajednicom koja je visoko cijenjena u hrvatskome društvu, što se u svjetskoj javnosti ističe kao primjer suradnje s vjerskim zajednicama. Podsjetili bismo i na konferenciju “Muslimanske zajednice u Europi – prava i dužnosti”, na kojoj je istaknuto da Islamska zajednica u Hrvatskoj godinama promovira ideju koja može poslužiti kao model u rješavanju muslimanskog pitanja u Europi, ali i kršćanskih manjina u islamskom svijetu.

‘Radi se o nizu ustaljenih optužbi…’

Kao i u svim dosadašnjim ovakvim slučajevima optužbi na račun hrvatske policije, odmah smo proveli žurnu provjeru preko nadležnih policijskih uprava, što uključuje uvid u evidencije o postupanju prema migrantima, razgovore sa šefovima smjena u policijskim postajama i policijskim službenicima koji su u pretpostavljeno vrijeme obnašali službu te obilaske lokacija uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Utvrđeno je da na području uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u vrijeme koje je naznačeno, hrvatska policija nije provodila aktivnosti prema migrantima niti je zabilježeno njihovo kretanje prema hrvatskoj granici, odnosno navodi iz novinarskog članka nisu istiniti jer se nisu dogodili postupanjem hrvatske policije.

Nažalost i u ovom bizarnom slučaju, smatramo da se radi samo o jednom u nizu već ustaljenih optužbi, zbog toga što hrvatska policija dosljedno provodi mjere za zaštitu vanjske granice EU i ne tolerira nezakonite ulaske u Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska je stalno izložena pritiscima različitih interesnih skupina kojima je cilj oslabiti mjere na hrvatskoj granici. U 2019. godini hrvatska policija je zbog krijumčarenja ljudima i pomaganja nezakonitih migracija uhitila više od 1000 osoba. Činjenica uspostave kampa “Lipa” koji nije 25 km. od granice, kako se u članku navodi, već samo 5 km. generira isti problem organizacije ilegalnog migriranja prema RH, a od bivšeg kampa “Vučjak” razlikuje se tek u boljim humanitarnim uvjetima smještaja migranata.

‘Popljuvali’ sugovornike iz članka

Kao sugovornik autoru novinarskog članka spominje se izvjesni aktivist udruge No Name Kitchen i udruge Border Violence Monitoring, dviju organizacija koje već ustaljeno, sad već godinama, prednjače u optužbama na račun hrvatske policije zbog postupanja prema nezakonitim migrantima. Želimo napomenuti da je udruga No Name Kitchen prema raspoloživim saznanjima bila predvodnik pokušaja nasilnog proboja više stotina migranata u Republiku Hrvatsku preko granice sa Srbijom u prosincu 2018. godine, a što je spriječeno u koordinaciji s policijom Republike Srbije. Kako se navodi u članku, No Name Kitchen svoje aktivnosti sada provodi u kampu za migrante u Velikoj Kladuši.

Organizacija Border Violence Monitoring na svojem portalu, zbog postupanja prema migrantima, redovito objavljuje optužbe protiv hrvatske policije i Republike Hrvatske, ali i svih drugih država na balkanskoj migrantskoj ruti. Optužbe koje objavljuju ne sadrže skoro nikakve informacije i podatke koje je moguće istražiti, upravo kao i u članku koji je objavljen na portalu The Guardian.

Dosadašnji opus autora navedenog članka nikako ne možemo smatrati profesionalnim i objektivnim novinarskim izvještavanjem. Takvi “novinarski” članci koncipirani sa na već unaprijed formiranim stajalištima da hrvatska policija zlostavlja migrante, dok s druge strane ne daju nikakve informacije i podatke koje je moguće istražiti i na koje je moguće argumentirano odgovoriti, upravo kao i u slučaju koji se opisuje u novinarskom članku.

‘Neobjektivnost izvještavanja vidi se u prešućivanju nasilja među migrantima u BiH’

Međutim, ono što je očito, a uvijek se namjerno prešućuje, je činjenica da se u BiH u blizini granice koju je dužna štititi, nalaze tisuće migranata koji pokušavaju na ilegalan način ući u EU te su spremni u ostvarenju svog cilja koristiti se svim sredstvima, uključujući i davanje lažnih iskaza protiv policijskih službenika koji ih svakodnevno odvraćaju u njihovom naumu.

Neobjektivnost izvještavanja je vidljiva i u činjenici da se prešućuju brojni slučajevi nasilja među migrantima u BiH, kao i napada na sigurnosne službe u BiH, kao i spašavanja života migranata od strane hrvatske policije, a i nedavno od strane Gorske službe spašavanja BiH u slučaju spašavanja 11 migranata koji su upali u jamu bježeći pred graničnom policijom BiH. Zbog toga, optužbe o ponižavanju migranata od strane hrvatske policije na vjerskoj osnovi, potpuno su apsurdne pa i opasne ako uzmemo u obzir vrijeme u kojem se plasiraju u javnost.

Kod razmatranja ovih navoda uvijek je potrebno postaviti pitanje zbog čega bi neki policijski službenik počinio ovakva nedjela i kome je u interesu objavljivanje ovakvih vijesti, što bi uvijek trebalo biti polazišna osnova za promišljanje o ovakvim člancima. U svakom slučaju, ovakvi i slični članci neće oslabiti mjere koje ovo Ministarstvo provodi za zaštitu državne granice.

I ovom prilikom želimo naglasiti da prilikom postupanja prema migrantima policija poštuje njihova temeljna prava i dostojanstvo te im omogućuje pristup sustavu međunarodne zaštite ukoliko im je takva zaštita potrebna, sukladno općim dokumentima o ljudskim pravima, regulativi Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu.

