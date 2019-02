MUP PRIPREMA RIGOROZAN ZAKON ZA PROMETNE PREKRŠAJE: Stižu veća ograničenja, astronomske kazne i oduzimanje vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova priprema novi Zakon o sigurnosti u prometu čiji je prvi nacrt s poprilično rigoroznim pravilima procurio u javnost

Ako vozilom prođete kroz crveno svjetlo ostat ćete bez vozačke dozvole, ako na autocesti vozite 50 kilometara više od dopuštenog možete završiti do 60 dana u zatvoru. Isto toliko možete otići u zatvor i ako ste prošli kroz više crvenih svjetla na semaforu za redom. Ako ste se više puta vozili u pogrešnom smjeru ili ste se više puta odbili alkotestirati oduzet će vam se automobil. Vožnja desnom trakom po autocesti jednako je jedan negativan bod… Samo dio je to restriktivnih mjera koje u novom prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama predlaže Ministarstvo unutarnjih poslova, piše Jutarnji list.

U MUP-u smatraju kako se broj prometnih prekršaja može smanjiti samo represijom pa je tako kod većine članaka kao razlog za njihovu izmjenu navedeno je kako sadašnje “kaznene odredbe ne ispunjavaju svoju svrhu”.

Te bi izmjene, donesu li se, na snagu trebale stupiti vrlo brzo, možda već početkom iduće godine.

U zakonskom prijedlogu stoji da će vozačka dozvola oduzeti svima koji prvi put prođu kroz crveno svjetlo i to na mjesec dana. Pritom će isti platiti kaznu od 3 do 7 tisuća kuna. Za to je dovoljno da vas snimi prometna kamera.

U slučaju da u naseljenom mjestu vozite 50 kilometara na sat brže od ograničenja, prvi put ćete bez vozačke dozvole ostati na 6 mjeseci te će vam biti naplaćena kazna između 10 i 20 tisuća kuna i dobit ćete 6 negativnih bodova. Ako pak vozite 30 do 50 kilometara na sat više od propisanog novčana kazna je povećana na između 3 i 7 tisuća kuna. Bez vozačke dozvole na minimalno 3 mjeseca ostat ćete i ako ne stanete na traženje policije.

Recidivisti na udaru

Kako je i najavljeno, najveća meta zakona bit će recidivisti kojima će se oduzimati automobil u slučaju da su najmanje dva puta pravomoćno kažnjeni za vožnju u krivom smjeru, da su odbili alkotestiranje, vozili bez vozačke koja im je oduzeta, da im je u krvi izmjereno između 0,5 i 1,5 promila, ili da voze u naselju 50 kilometara brže od ograničenja.

Vozačka se oduzima na dva mjeseca ako se pretječe vozilo koje je stalo ispred pješačkog prijelaza, na mjesec dana ako se zaobilazi željeznička rampa. Bez nje se ostaje šest mjeseci ako vozač napusti mjesto nesreće, a i plaća kazna od 10 do 20 tisuća kuna ako se na tom istom mjestu još odbije test na alkohol ili drogu. Jednako će biti kažnjeni vozači za taj prekršaj ako ga učine za rutinske policijske kontrole.

Na udaru novog Zakona naći će se i oni koji svoj automobil daju drugoj osobi te kasnije odbiju kazati tko je u slučaju prekršaja vozio vozilo, ili daju lažne podatke.

Novine na autocesti

Ima novina i kad je riječ o korisnicima autocetsa koji će sada moći voziti maksimalnom brzinom od 140 kilometara. S bzriom da tolerantana odstupanja ostaju ista, bez kazne bi se maksimalno mogli vozili 164 kilometara na sat po autocesti. No, ako na autocesti vozite 50 kilometara iznad ograničenja, prijeti novčana kazna od 15 do 50 tisuća kuna ili 60 dana zatvora.

Dodajmo svemu i da će kazna za vožnju “slaloma” ili “lijepljenja” vozilu ispred ili za blendanje na autocesti iznositi 2000 kuna i jedan kazneni bod.