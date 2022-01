RTL je u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) provjerio koliko je sankcija izrečeno za uporabu pirotehnike. Tvrde da je na području Republike Hrvatske od 31. prosinca 2021. do 1. siječnja 2022. godine od 17 do 10 sati, prema podacima kojima trenutno raspolažu evidentirano ukupno šest događaja koji se odnose na nepropisno korištenje pirotehničkih sredstava na području: PU vukovarsko-srijemske (1) , PU međimurske (1) i PU splitsko-dalmatinske (4).

"Ukupno su policijski službenici podnijeli 6 optužnih prijedloga zbog prekršaja iz čl. 62. st 5. Zakona o eksplozivnim tvarima, kažnjivo po čl. 92. st. 1.", navode dalje.

Što je zabranjeno?

Od ove je godine, podsjeća RTL, zabranjena prodaja i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije. Ostala dozvoljena sredstva pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, poput raketa i kutija s vatrometom, mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina, i do isključivo do 1. siječnja. Nakon tog datuma, navedena pirotehnička sredstva više se ne smiju koristiti.

Osobe mlađe od 18 godina, ali starije od 14 godina, mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1, a to su bengalske šibice, male petarde, konfete, žabice, pasje bombice, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i slično. Ova pirotehnička sredstva mogu se koristiti i nakon 1. siječnja, no nikako ih ne mogu koristiti djeca mlađa od 14 godina.

Kazne za one koji ne poštuju propise su dosta visoke pa je tako za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva propisana novčana kazna od 1.000 do 3.000 kuna, dok je za građane koji bacaju petarde ili koriste pirotehnička sredstva na nedopušten način propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna. Pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina ili koji prodaju nedopuštenu pirotehniku mogu biti kažnjeni od 10.000 do 30.000 kuna.