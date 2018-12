MUP NABAVLJA ‘ZADNJI KRIK TEHNOLOGIJE’: Stižu laseri koji će registrirati jeste li vezani te pričate li na mobitel

Specijalne kamere koje će se uskoro naći na hrvatskim cestama će osim brzine moći registrirati i druge prekršaje u prometu, poput nekorištenja pojasa ili upotrebe mobitela u vožnji

Kako bi se smanjio broj nesreća na hrvatskim cestama, Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je okvirni sporazum o nabavi novih radarskih i laserskih uređaja za mjerenje brzine vrijedan 53 milijuna kuna.

POLICIJA NABAVLJA NOVE KAMERE ZA MJERENJE BRZINA: Pogledajte popis mjesta gdje vas mogu kazniti zbog prebrze vožnje

Povećanje kapaciteta

“Ovo je još jedan korak u modernizaciji rada policije. Idemo u smjeru podizanja sigurnosti na cestama jer brojkama nismo zadovoljni. Uz 26 postojećih fiksnih radara za mjerenje brzine, ovim sporazumom do 2020. bit će kupljeno i u upotrebu biti pušteno još 75. Na 62 specijalna kućišta za nadzor brzine dolazi još 150, a kupujemo i 50 novih fiksnih laserskih uređaja te još 100 ručnih laserskih uređaja za mjerenje brzine”, rekao je ministar Davor Božinović koji je istaknuo kako će policija time za čak dva do tri puta povećati svoje kapacitete nadzora brzine vozila, piše Jutarnji list.

Automatska detekcija prekršaja

Božinović je na potpisivanju naveo kako je riječ o uređajima koji su “zadnja riječ tehnologije”. Naime, specijalne kamere koje će se uskoro naći na hrvatskim cestama će osim brzine moći registrirati i druge prekršaje u prometu, poput nekorištenja pojasa ili upotrebe mobitela u vožnji. Kako su kamere povezane sa centrom u MUP-u kojem šalju podatke o prekršitelju, računalo će automatski ispisati kaznu i poslati na kućnu adresu vozača.

Istaknuto je kako se radi o višestrukom povećanju policijskih kapaciteta, a ministar je upozorio da je to prva modernizacija sustava nakon “propalog pokušaja 2015. godine”.

Okvirni sporazum potpisao je predstavnik zajednice ponuditelja Davor Pilić, uz predstavnike još tri tvrtke koje će sudjelovati u poslu.

KREĆE NAJVEĆI LOV NA VOZAČE KOJI VOLE NAGAZITI PO GASU: Policija ovaj put misli ozbiljno

Prometna kultura

Ministar je naveo kako su prethodno navedene mjere nastavak na na povećanju prometne kulture, tako su ove godine nabavljeni presretači za Kobre i druge policijske jedinice, a do kraja prvog tromjesečja iduće godine trebao bi biti izglasan i novi Zakon o sigurnosti cestovnog prometa koji je podignuo prašinu u javnosti.

Prema nacrtu zakona koji je trenutno na konzultacijama u drugim ministarstvima, propisana je kazna zatvora do 60 dana za vozača koji autocestom juri 50 kilometara brže od dopuštenog, oduzimanje vozačke dozvole onima koji prođu kroz crveno. A mnogi stručnjaci smatraju kako je prijedlog mjere o oduzimanju vozila onima koji su više puta vozili u pogrešnom smjeru ili više puta odbili ponuđeni alkotest prerigorozan.

“Oni su prečuli pojam privremeno oduzimanje automobila. Ići ćemo na to da se takvim vozačima automobil oduzme do trajanja sudskog postupka za prekršaj. Ako to bude mjesec dana, mjesec, a možda i više. Poanta je da će vozač dvaput razmisliti hoće li poštivati pravila ako zna da mu zbog prekršaja prijeti neko vrijeme bez automobila”, rekao je ministar, piše Jutarnji list.