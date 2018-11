MUP JE CMS-u ZABRANIO ULAZAK U PRIHVATILIŠTA ZA TRAŽITELJE AZILA: ‘Riječ je o političkoj odluci kojoj je cilj zatrašivanje’

CMS već 15 godina pruža podršku izbjeglicama, olakšava proces integracije ljudima koji stanuju u prihvatilištima, pruža informacije o sustavu azila, kulturi i društvu te provodi tečaj hrvatskoga jezika

Centar za mirovne studije (CMS) upozorio je u ponedjeljak kako je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) CMS-u od rujna onemogućilo ulazak u prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini, odbivši produžiti sporazum o međusobnoj suradnji toj udruzi koja 15 godina radi u prihvatilištima i upozorava na nezakonito postupanje MUP-a.

Objašnjenje MUP-a za takvu odluku su navodni nedostatak fizičkog prostora u kojem bi se aktivnosti mogle odvijati te tvrdnja kako ima dovoljno drugih angažiranih organizacija u prihvatilištima, rekli su predstavnici CMS-a i Kuće ljudskih prava na konferenciji za novinare ispred prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu (Porin).

CMS upozorava kako to objašnjenje ne stoji jer aktivnosti drugih organizacija nisu dostupne svim izbjeglicama, posebice onima koji su smješteni u prihvatilištu u Kutini.

“Smatramo kako se radi o političkoj odluci kojoj je cilj zastrašiti, marginalizirati i udaljiti organizacije koje javno govore o problemima s kojima se izbjeglice suočavaju, kao i o nezakonitim postupcima djelatnika MUP-a prema izbjeglicama”, upozorila je Julija Kranjec iz CMS-a.

‘Opstruiraju naš rad’

“Prije nekoliko mjeseci MUP je sudski tražio zabranu rada organizacije Are You Syrious?, a sada pokušava opstruirati rad CMS-a i smanjiti mogućnost djelovanja organizacija koje upozoravaju na kršenja ljudskih prava”, poručio je Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava te dodao kako to nije u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

“CMS je jedna od organizacija koje javno upozoravaju na te probleme te se uz udrugu Are You Syrious? aktivno zalaže za procesuiranje odgovornih u slučaju prošlogodišnje smrti djevojčice Madine, čiji slučaj se trenutačno nalazi na Europskom sudu za ljudska prava”, objasnila je Kranjec .

CMS već 15 godina pruža podršku izbjeglicama, olakšava proces integracije ljudima koji stanuju u prihvatilištima, pruža informacije o sustavu azila, kulturi i društvu te provodi tečaj hrvatskoga jezika. Preko 1000 tražitelja azila sudjelovalo je u njihovim aktivnostima.

“Mi smo tim ljudima najčešće prvi kontakt s društvom u koje su došli, s nama nauče prve riječi hrvatskog jezika i zovu nas kada im treba objasniti kako negdje doći ili kako nešto obaviti što se tiče birokracije i zdravstva. Svima pristupamo individualno, zato je svaki volonter i svaka organizacija potrebna i za svakog mora biti mjesta“, rekao je volonter CMS-a Dag Oršić.

Očekuju poništenje sporne odluke

Podsjećaju kako je CMS sunositelj dijela edukativnih mjera važećeg “Akcijskog plana za integraciju” za koje je nadležan MUP, koji tim potezom ugrožava provedbu Akcijskog plana.

“Te mjere potekle su iz potrebe što bolje integracije izbjeglica u lokalnu zajednicu kako bi se izgradilo bolje i zdravije društvo i spriječila histerija, odnosno manipuliranje činjenicama i proizvodnja raznih mitova o tome tko su ti ljudi”, govori Kranjec.

“Republika Hrvatska, MUP i policija imaju obvezu i dužnost poštivati prava organizacija i branitelja ljudskih prava da nesmetano mogu obavljati svoj posao zaštite, poštivanja i promocije ljudskih prava”, zaključio je Novosel.

CMS od MUP-a zahtijeva da poništi spornu odluku te s CMS-om potpiše sporazum kojim će im se vratiti pravo ulaska u prihvatilišta kako bi mogli nastaviti s aktivnostima.