Hrvatska u nedjelju dočekuje nogometnu reprezentaciju koja se sa svjetskog prvenstva u Dohi vraća s brončanom medaljom oko 17 sati, a središnje slavlje održat će se na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Oko 17:48 sati Vatreni su krenuli prema Trgu gdje ih s nestrpljenjem čeka tisuće navijača.

Važna obavijest

Vatreni će nakon što avionom slete u zagrebačku zračnu luku, krenuti autobusom prema Trgu bana Jelačića gdje se organizira njihov doček, objavila je gradska uprava.

A javili su se i iz MUP-a na Twitteru te upozorili građane: "Prilazni pravci prema Trgu bana Josipa Jelačića - Praška, Jurišićeva i Gajeva su pod velikim pritiskom mase građana. Iz sigurnosnih razloga koristite druge lokacije duž trase kako nitko ne bi stradao".

Plan trase

Do glavnom zagrebačkog trga hrvatska nogometna reprezentacija i stručni stožer kretat će se autobusima trasom do čvora Buzin, potom Ulicom Savezne Republike Njemačke, Avenijom Dubrovnik, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Vukovarskom ulicom, Savskom cestom, a potom Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića.

Na toj trasi bit će posebna regulacija prometa. Grad je pozvao navijače, posebice roditelje s malom djecom i starije osobe da Vatrene pozdrave već na samoj ruti kretanja povorke od Zračne luke do Trga bana Jelačića.