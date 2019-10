MUP I DALJE TVRDI DA SU SA SUCEM TURUDIĆEM POSTUPALI PREMA ZAKONU: Objasnili su i zašto nije prijavljen za bijeg; ‘To se jednom tolerira’

Iz MUP-a tvrde kako su s Turudićem postupali kao i sa svakim drugim vozačem uhvaćenim u prometnom prekršaju te su negirali njegove navode o policijskom presretaču

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić je u siječnju ove godine nedaleko od Bjelovara uhvaćen u prebrzoj vožnji. Za to mu je sud pravomoćno odredio kaznu od 1000 kuna. No, umjesto da se ovdje zaustavi slučaj kakvih u Hrvatskoj dnevno ima na desetke, on se produbio.

Naime, sudac Turudić je ranije usvojim medijskim istupima govorio kako je vozilo prebrzo jer ga je na to poticao policijski presretač. Iz Ministarstva unutarnjih poslova su još ranije izjavili kako je postupanje policajaca bilo u skladu sa zakonom, a i sada odlučno ostaju pri tim tvrdnjama. Objasnili su i zbog čega ga nisu prijavili za bijeg.

TURUDIĆ O SITUACIJI NA BJELOVARSKOJ OBILAZNICI: ‘Vozio sam prebrzo jer sam bio potican vozilom policije. Nisam znao da je to presretač!’

Međusobno opovrgavanje

“Ponavljamo još jednom, naši su službenici u policijskom vozilu dvaput svjetlosnim upozorenjima zaustavljali Turudića, ali on ih prvi put nije slijedio. Zašto ga nismo prijavili za bijeg? Zato što vozači često reagiraju slično pa kažu da su prvi put mislili da presretač signalizira nekom drugom, a ne njima. To se jednom tolerira, ali dvaput ne”, rekao je jedan MUP-ovac novinarima Večernjeg lista.

U presudi Turudiću stoji kako se nije odmah zaustavio na signale iz presretača, no on to opovrgava. Iz MUP-a su negirali i njegove navode o tome kako se presretač “zalijepio” za njega, ističući da je vozio na pristojnoj udaljenosti. Izvor iz ministarstva dodao je kako se sve vidi i iz snimke koja je ovih dana procurila u javnost te ističe kako su prema Turudiću postupali kao i prema svakom drugom vozaču, a da interpretacija postupanja nije u njihovoj mjerodavnosti.

Upravo na sadržaj snimke upozorava i prometni stručnjak Željko Marušić koji kaže kako je jasno da je Turudić vozio lijevim rubom voznog traka umjesto njegovom sredinom te da je “potpuno nepotrebno trećinom vozila prešao u suprotni trak”. To mu se dogodilo i u jednom zavoju, čime je, smatra Marušić, dodatno ugrozio sigurnost prometa.

‘POLICAJAC KOJI JE UHVATIO TURUDIĆA U PREBRZOJ VOŽNJI PROFESIONALNO JE OBAVIO POSAO’: Ravnatelj policije provjerio slučaj

Demantirali ga i sud i pošta

No, osim loše vožnje i sporne udaljenosti presretača u cijeloj priči je sporno i dostavljanje sudskih poziva i rješenja na Turudićevu kućnu adresu. Nakon što je uložio prigovor na prekršajni nalog, sud mu je čak četiri puta poslao poziv na ročište. Turudić je tvrdio kako ništa nije dobio i kako mu nikakve obavijesti nisu stizale u sandučić. U Hrvatskoj pošti su ga demantirali. Ista je situacija bila i s uručivanjem presude. Naime, sud je pokušao dvaput poštom, no ishod je bio isti – Turudić to nije zaprimio. Zbog toga je presuda objavljena na oglasnoj ploči suda.

Spis o njegovom prekršaju je na kraju završio kod predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, koji je rekao kako se protiv Turudića neće voditi kazneni postupak. To je potvrdio i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, koji je dodao kako se brza vožnja može svakome dogoditi. No, u ovom slučaju je prebrza vožnja najmanje bitna.

IZ HRVATSKIH POŠTA POTVRĐENO: ‘Sudac Turudić četiri puta nije podigao pozive za sud, a uredno su mu dostavljeni’

SUD POTVRDIO TURUDIĆEVE RIJEČI: ‘Sveukupno šest pošiljki upućenih njemu je bilo vraćeno’; Turudić ne želi polemizirati s poštarom