MULJAŽE S NOVOM SLJEMENSKOM ŽIČAROM: Neki dijelovi su i do 200 puta skuplji od planiranog; na RTL stigla snimka duga 7 sati koja ide u detalje

U sedmosatnom videu ‘Operacija Žičara’, objavljenom i na YouTubeu, nepoznati, ali očito dobro upućeni autor objavio je niz dokumenata, ugovora i troškovnika te stavku po stavku objasnio višestruko poskupljenje i postupno micanje s projekta ljudi koji su upozoravali na propuste u gradnji Žičare Sljeme

Uskoro bi trebao biti dovršen mnogo puta odgađan projekt Žičare Sljeme u Zagrebu. Cijena gradnje a koncu će biti gotovo 600 milijuna kuna uz još 120 milijuna kuna kamata na kredit. Troškovi građevinskih radova narasli za čak 89 milijuna kuna u odnosu na početni iznos, o čemu se govori u prilogu RTL-ove emisije Potraga.

Novinarima Potrage stigao je, naime, video u trajanju od čak sedam sati kojim je nepoznati autor, očito dobro upućeni insajder, pod pseudonimom Dragutin Saili (to je ime prvog poslijeratnog gradonačelnika Zagreba) nastojao objasniti zašto su troškovi izgradnje žičare na koncu toliko narasli. U tom videu nazvanom “Operacija Žičara”, objavljenom i na YouTubeu, iznio je niz dokumenata, ugovora i troškovnika te stavku po stavku objasnio poskupljenje, ali i postupno micanje s projekta onih ljudi koji su upozoravali na propuste.

Cijena ventila narasla s 200 na 40.000 kuna

Vudeo donosi kronologiju izgradnje Žičare Sljeme od prvog potpisa ugovora do događaja koji datiraju unazad nekoliko mjeseci, a glavni akteri su Grad Zagreb kao naručitelj projekta, tvrtka GIP Pionir vlasnika Ranka Predovića, glavna nadzorna inženjerka Ela Mihovilović Brkić, suradnici gradonačelnika Milana Bandića u gradskoj upravi, predstavnici austrijske tvrtke Doppelmayr, podizvođači te glavni projektant tvrtka Elektroprojekt. Autor tog videa analizira svaki detalj. Primjerice, kako se od malih svota, poput one u kojem profili mijenjaju cijenu od 374 kune po komadu iz osnovnog ugovora pa do 516 kuna u aneksu ugovora. Ili kad dokazuje kako je promjenom naziva ventila cijena narasla s 200 kuna na 40 tisuća kuna.

Nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek kaže da je sedmosatni videouradak “jako uzbudljiv”.

“To su dokumenti koji govore o velikim aneksima velikog ugovora. Posebno se referira na Doppelmayr. Ovo je vrhunski materijal, doslovno istraživački”, kazao je Petek za RTL.

Iskop jame s 880.000 narastao na 11 milijuna kuna

Glavna teza autora ili grupe autora ovog videa je da su predstavnici Grada, tvrtke GIP Pionir i tvrtke za nadzor udružili se kako bi dorađujući troškovnike i stvarajući nove ugovore povećali troškove na račun građana.

“To je netko tko je rekao sad je dosta, e više ne može! Uvijek vam se dogode vantroškovnički radovi, inače sve do 20 posto je u okviru uobičajenog načina, ali kad vam jedna stavaka bude 100, 200 puta veća ili priprema nije dobra ili je nešto namjerno napravljeno”, kazala je za RTL zastupnica Glasa u Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš.

Najozbiljnija stavka kojom se temeljito bavi su troškovi iskopa građevinske jame na donjoj postaji. U ugovoru je to trebalo stajati 880 tisuća kuna. No kroz devet mjeseci naraslo je na 11 milijuna kuna.

“Radi se o tome da je izvođač preuzeo na sebe sve dodatne radove, platiti uređenje prometnica, platiti preusmjeravanje prometa, dodatne troškove, voditi se potpisanim ugovorom, a poslije vidimo 90 milijuna samo Pioniru. Došli su do zakonski limitiranih 30 posto, pa su se potpisivali dodatni ugovori za ceste, za rotor…”, kaže Petek.

Greške koje mogu izazvati pogibiju ljudi

GIP Pionir dobio je posao ponudivši najnižu cijenu – 299 miijuna kuna. No, cijena gradnje s naknadno sklopljenim ugovorima i aneksima narasla na gotovo 389 milijuna kuna.

Oko petog sata materijala autor videa nudi šokantan detalj u fazi nadzora. U dokumentu se navode odstupanja izvedbe konstrukcije projekta tijekom izvođenja koje je uočio projektant, tvrtka Elektroprojekt. Projektant zove revidente za čelične i armirano betonske konstrukcije, a u videu je objavljen njihov nalaz od 20. siječnja ove godine. U analizi glavnog stupa žičare na donjoj postaji revident navodi: “Otkazivanje tog elementa može izazvati pad kabina i gubitke ljudskih života. Razlog: greška u izvedbi”. U drugoj stavci zahtjeva se sanacija zidova, a u opisu utjecaja navodi se: “Otkazivanja izvedenog spoja za posljedicu može imati urušavanje dijela konstrukcije i gubitke ljudskih života”.

Spomenuti revident nije htio pred kamere RTL-a, ali je pristao drugi revident, profesor emeritus zagrebačkog Sveučilišta Boris Androić koji je bio angažiran kao revident, odnosno osoba zadužena za kontrolu čelične konstrukcije.

Umjesto kopanja tla višestruko skuplje miniranje

Androić kaže da je izvedba izvedbenog projekta bila korektna, ali je naknadno došlo do radova na samom gradilištu koji nisu bili usklađeni s izvedbenom dokumentacijom i glavnim projektom.

“Dao sam završno izvješće i preporučio da dođe do izmjene i dopune građevinske dozvole. Nakon toga nisam dobio nikakav odgovor. Nisam dobio saopćenje jesam li revident ili nisam”, rekao je Androić dodavši kako se u svojoj praksi s tako nečim nije susreo.

Tvrtka koja je radila glavni projekt, Elektroprojekt, uputila je novinare Potrage na Grad Zagreb, a ondje su kazali kako će dozvoliti uvid u cjelokupnu dokumentaciju. A u spomenutom videu ističe se kako su geotehnička istraživanja pokazala da je na mjestu iskopa građevinske jame na donjoj postaji žičare tlo C kategorije koje nije potrebno minirati već se može kopati izravno i to po cijeni od 20 kuna po kubnome metru. No, autor videa tvrdi da su različitim manevrima izvođača, naručitelja i nadzora ondje izmišljene kategorije tla A i B, za koje je potrebno potpuno ili djelomično miniranje. Dakako, i višestruko skuplje.

Cijene iz troškovnika – konačne i nepromjenjive

Autor također tvrdi da miniranja nije bilo, odnosno da se svo iskapanje obavilo strojem. Tek osam mjeseci kasnije odobreni su iskopi A kategorije.

Izvođač je u natječajnoj dokumentaciji u troškovnik ukalkulirao vrlo visoku cijenu radova na iskopima tla A kategorije, gotovo 580 kuna po kubičnom metru. Kako su geotehničkim istraživanjima na ovom mjestu utvrđene male količine tla A kategorije, visoka cijena nije utjecala na povećanje ukupne svote u natječajnoj ponudi. Stoga je u osnovni ugovor ugrađena stavka koja kaže da su “jedinične cijene iz troškovnika konačne i nepromjenjive za svo vrijeme trajanja ugovora” i “bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku”.

U par navrata izvođač je tražio, nadzor odobrio, a Grad platio iskope za A i B kategoriju tla na donjoj postaji. Ti su iskopi od prvotne količine od oko 2900 kubika zemlje i iznosa od 2,1 milijun kuna, dva tjedna kasnije narasli na 17,5 tisuća kubičnih metara i 10,1 milijun kuna. A slično je i kod iskopa Gornje postaje.

