MULJANJE S RECENZIJAMA: Restoran tek otvoren, a već je najbolji u Zadru; ‘Pa dobili su više ocjena nego što su izdali računa!’

‘Trebalo bi usporediti broj fiskaliziranih računa toga lokala, s brojem najviših recenzija u istom razdoblje, pa bi se vrlo lako vidjelo tko ima više recenzija od računa i tko vara, a tko je prevaren, što bi trebalo biti čak i kažnjivo’, kaže Robert Kovačević, zadarski ugostitelj i predsjednik tamošnjeg Ceha ugostitelja

Dobre ocjene i recenzije restorana na brojnim specijaliziranim internetskim stranicama postale su moćno oružje u borbi ugostitelja s konkurencijom. Što više ‘zvjezdica’ i pozitivnih komentara samih gostiju, to bolje mjesto na rang-listama restorana koje mnogim potencijalnim budućim gostima služe kao najbolja preporuka za posjet.

No, i tu postoji mnogo prostora za manipulacije pa i prijevare. Zadarski.hr piše kako su mnogi ugostitelji uvjereni da se prijevara sastoji u tome što se pomoću određenih internetskih alata, a i nešto novca, mogu vrlo lako “kupiti” pozitivne recenzije. Taj portal navodi primjer jednog nekadašnjeg noćnog kluba u Zadru koji je preko noći postao restoran te istodobno dobio rekordan broj pozitivnih ocjena na jednom od najutjecajnijih internetskih servisa gdje se ocjenjuju usluge barova i restorana.

‘Gosti u zabludi, a ugostitelji trpe štetu’

Zadarski ugostitelji pitaju se kako je moguće da tek otvoreni lokal, za koji mnogi gosti još nisu dobro ni čuli, već ima skoro stotinjak ocjena “excellent” (izvrstan) i niz hvalospjeva hrani, usluzi, osoblju, cijenama, lokaciiu, ugođaju…

“Čuo sam za takve primjere. Kolege ugostitelji se žale da neki u vrlo kratko vrijeme znaju dobiti ne na desetke i stotine, već i na tisuće odličnih recenzija i ocjena. A to je zapravo lako raskrinkati. Trebalo bi usporediti broj fiskaliziranih računa toga lokala, s brojem najviših recenzija u istom razdoblje, pa bi se vrlo lako vidjelo tko ima više recenzija od računa i tko vara, a tko je prevaren, što bi trebalo biti čak i kažnjivo. Zapravo, u svemu ovome nisu meta ugostitelji koliko – gosti, jer oni se dovode u zabludu. Ugostitelji trpe ekonomsku štetu, ali se goste vara, a takvi slučaju uopće nisu usamljeni. Ja osobno nemam za svoj bar “Brazil” koji postoji više od 20 godina nikakav rang na internetskim servisima niti me to zanima, ali sam čuo da navodno postoje ljudi koji su plaćeni da pišu lažne pozitivne recenzije. A ako je to točno, onda se tu više nema što dodati”, kazao je za Zadarski.hr Robert Kovačević, zadarski ugostitelj i predsjednik Ceha ugostitelja.

Pozitivni osvrti kupuju se već za 3 dolara

Isti portal piše kako se preko raznih internetskih stranica mogu kupiti osvrti i to po cijeni od tri dolara pa nadalje. Jedan internetski sajt nudi 50 izvrsnih osvrta, i to gostiju iz SAD, koji bi se na vašoj stranici restorana ili drugog objekta pojavljivali kroz deset do petnaest dana za cijenu od 122 dolara.

Isto tako je moguće “kupiti” sto pratitelja na Instagramu za samo 2,99 dolara, za tisuću pratitelja potrebno je izdvojiti 12,99 dolara, ali mogu se također kupiti i lajkovi za određenu objavu. Postoje još neki sustavi manipulacije društvenim mrežama, a to su grupe na Facebooku ili na nekim forumima gdje ljudi međusobno jedni drugima komentiraju i lajkaju određene objave kako bi one bile vidljivije i kako bi im “rejting” porastao, piše Zadarski.hr.

