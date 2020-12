MULJA SE ‘SVE U ŠESNAEST’: Ljudi pokušavaju doći do propusnice na temelju fiktivnih računa za smještaj, evo što se tad događa

Kad netko navede da je platio sobu za 10 eura, to nije cijena adekvatna tržištu, vjerojatno je fiktivan račun

Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i Šef civilne zaštite rekao je kako je danas do 10 sati zaprimljeno 54 000 zahtjeva za propusnice.

“Od tih 54 000 obrađeno je 60 posto, a od toga je odobreno 40 posto, dok je 60 posto odbijeno”, kazao je Trut za N1.

“Najviše se zahtjeva odnosi na odlazak na i s radnog mjesta, odnosno oko 80 posto. Dio zahtjeva odnosi se na odlazak liječniku, na operaciju… u drugu županiju. Dio, dakako, ide na ostale zahtjeve”, govori Trut.

4000 zahtjeva za hotelske smještaje

Postoje i oni koji su uplatili hotelski smještaj.

“Takve propusnice odobrava Ravnateljstvo civilne zaštite. Primili smo oko 4.000 takvih zahtjeva, iz posebnih kategorija, ne samo hotelski smještaj… Te zahtjeve restriktivno pregledavamo, moraju biti dobro dokumentirani. Ako govorimo o hotelskom smještaju, treba priložiti potvrdu o plaćenom smještaju. No, ako postoji sumnja u fiktivni račun, on se dodatno provjerava”, kaže Trut i dodaje da je već bilo takvih slučajeva.

“Kad netko navede da je platio sobu za 10 eura, to nije cijena adekvatna tržištu, vjerojatno je fiktivan račun”, kaže Trut.

Šef civilne zaštite dalje kaže kako na obradi zahtjeva radi oko 500 ljudi te da za zahtjev koji je jednostavan treba 2-3 minute, no da za one zahtjevnije i one upućene mailom, treba nešto više vremena.

