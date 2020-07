MUKE ZA ZAGREPČANE NE PRESTAJU: Još jedna vrsta dimnjaka proglašava se neispravnom; ‘Stan mi je ispunio sve uvjete, a ja nemam tople vode’

Za stanovnike Zagreba muke po dimnjačarima i Plinari jednostavno ne prestaju jer bez tople vode ostaje sve više građana; čak i oni koji zadovoljavaju propise ostaju s plombom na bojleru i bez plina

Gotovo četiri mjeseca nakon potresa koji je zagrebačkim zgradama prouzročio štetu, stanari metropole i dalje vode borbu s dimnjačarima i Gradskom Plinarom. U lipnju smo pisali o tome da bi Zagrepčani mogli dočekati sezonu grijanja bez grijanja jer dimnjačari iz Dimnjačarske obrtničke zadruge (DOZ) proglašavaju sve dimnjake od opeke neispravnima, i to bez obzira na oštećenja dimnjaka i zgrade.

Sve se to odvija i u zagrebačkim kvartovima u kojima zgrade nisu pretrpjele štetu od potresa kao što su Savica ili Prečko. Nakon dimnjačara i njihovog negativnog atesta, nastupa Plinara koja zbog sigurnosti plombira bojlere stanarima, što znači da stanari nemaju tople sanitarne vode. Koliko dugo bi to trebalo trajati nitko ne zna, ali jedno je sigurno – nakon plombe na bojleru tople vode više nema, a tek nakon sanacije dimnjaka i zamjene atmosferskih bojlera kondenzacijskim, dimnjačar daje pozitivni atest i zatim se “plin vraća kući”. Valja istaknuti da dimnjačari sve dimnjake od opeke proglašavaju neispravnima pozivajući se na normu HRN EN 1443 koja kaže “da dimnjak od opeke nije sukladan za priključenje plinskih trošila”, s tim da su ti isti dimnjaci bili takvi i prije pet godina. No, čini se da je vrijeme nakon potresa bilo idealno za proglašavanje njihove neispravnosti.

Obratnu situaciju od spomenute, dakle dolaska dimnjačara pa tek onda zaposlenika Plinare, doživjeli su stanari jedne zgrade u Lomničkoj ulici u Zagrebu. Nakon što smo objavili članak o mukama stanara Zagreba s dimnjačarima i Plinarom, javio nam se čitatelj D.F. i rekao kako je plombiranje bojlera izgledalo u zgradi spomenute ulice te ispričao cijelu zavrzlamu koja je nastala i čije posljedice sada moraju trpjeti stanari. Inače, zgrada u kojoj naš sugovornik živi građena je 80-ih godina, nema oštećenja od potresa i ima dimnjake od šamota, a ne od opeke.

Prvo su došli plinari pa tek onda dimnjačari…i to jedva

Naš sugovornik nam je ispričao da su zaposlenici Plinare došli 28. svibnja u njegovu zgradu u Lomničkoj ulici stanarima plombirati bojlere nakon kontrole plinske propusnosti. Podsjećamo, nakon što plinari stave plombu na bojler, stanari ostaju bez tople sanitarne vode te plombu sami ne bi trebali skidati, što su nam već iz Plinare potvrdili. D.F. smatra da Plinarin pregled nije detaljno odrađen te da je u kasnijem razgovoru s drugim stanarima saznao da nisu svima stavili plombu. On misli da su se plinari nekima smilovali jer su ih namolili da im ne stavljaju plombu.

“Plombirali su bojler bez komentara, ja sam stajao cijelo vrijeme pokraj njih kada su oni to radili. Kod mene u stanu, dakle na 4. katu, početak je dimnjaka na koji smo mi priključeni. Oni su otvorili vratašca, pregledali su dimnjak iznutra da nema nekih ostataka čađe ili nečeg drugoga. Nikakvih ostataka od potresa nije bilo. Riječ je o standardnim šamotnim dimnjacima konstrukcije koja se upotrebljava zadnjih 20 godina, nemaju veze s dimnjacima od opeke. No, to njima ništa ne znači. Pitao sam plinare zašto plombiraju bojlere na što sam dobio odgovor ‘dobit ćete izvještaj’. Na licu mjesta nisu ništa htjeli reći. Na kraju smo nakon nekih 15 do 20 dana čekali izvještaj. Njima uopće nije bitno što je plomba stavljena, a ljudi ne znaju što učiniti.

Direktno sam i bez okolišanja pitao što znači plomba i hoće li ju oni skinuti, a budući da je Plinara plombirala bojlere onda bi oni valjda trebali reći kada se plomba može skinuti. Dobio sam odgovor da ću to riješiti s dimnjačarima kada oni provjere ispravnost dimnjaka, što je meni bilo malo čudno jer ne znam kakve veze imaju dimnjačari sa skidanjem plombe jer se time trebaju baviti ljudi iz Plinare. Tako se i pokazalo. Nakon što su došli dimnjačari, upravitelj je tražio da izvrše ispitivanje jer dimnjačari nisu htjeli izaći direktno na uviđaj kada sam ih zvao. Dok su plinari bili u zgradi, zvao sam dimnjačare i upravitelja. Upravitelj nije imao pojma da se to događa, dimnjačari nisu imali pojma jer im Plinara nije javila i rekli su da netko treba dati nalog za ispitivanje dimnjaka. Upravitelj je odmah reagirao, dao je nalog. No, dimnjačari su tek nakon tjedan dana došli, dakle 4. lipnja, i obavili pregled”, govori naš sugovornik kojem nije jasno kako su dimnjačari mogli pregledati propusnost dimnjaka bez upaljenih bojlera. Ipak, ističe, da ne zna što su radili na zgradi.

Smatra da su dimnjačari valjda trebali nešto mjeriti i pogledati, no prema onome što nam je ispričao, dimnjačari su došli, izmjerili prostoriju, popisali gdje se u stanu nalazi bojler te na bojler nalijepili dvije naljepnice sa standardnim upozorenjima opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom i s uputama za ponašanje. Naš sugovornik ne smatra da je to preventivno loše, no da on te Plinarine zahtjeve već ima ispunjene. Bez obzira na to, tvrdi, plombirali su mu bojler.

‘Ispunjavam sve uvjete, nemam napu, ventilatore ni PVC stolariju i svejedno su mi plombirali bojler’

Jedna od tih uputa, navodi sugovornik, kaže da rešetke na vratima gore i dolje moraju osiguravati protok zraka, da u stanu ne smije biti kuhinjske nape kao ni ventilatora te da vrata moraju biti “podrezana” dva centimentra itd. Ono što je upitno u cijeloj priči jest, zašto su ljudi godinama mogli tako živjeti, neispunjavajući Plinarine zahtjeve, a sada odjednom ne mogu? Upravo to muči i našeg sugovornika.

“To je jedan popis želja koji bi trebalo valjda jednostavno ispuniti. Naravno, nikome ne pada napamet da postavi pitanje zašto je to do jučer bilo u redu, a sada je odjednom na osnovu nekih direktiva, odluka, interesa ili procjena, to neispravno. Nije problem ni čak u svim tim mjerama i zahtjevima koje se trebaju ispoštovati, dapače, neka se radi savjesno, ali ta nekoordinacija je strašna. Pa to je nedopustivo! U slučaju moje zgrade, dimnjačari su svoje obavili, okrenuli se i otišli bez ikakvog zapisnika s lica. Nikome ga nisu dali, raspitao sam se. Po završetku dimnjačarskog posla pitao sam ‘što sada?’ na što su mu odgovorili da ćemo dobiti zapisnik o ispravnosti dimnjaka, a kada sam pitao što s plombom jer su me plinari uputili na dimnjačare, odgovorili su mi da se obratim Gradskoj plinari. Drugim riječima, oni svi rade bez ikakve odgovornosti i lopticu prebacuju jedni na druge”, ogorčen je naš sugovornik.

Kada su po srijedi upute Plinare, D.F. nam govori da si je dao truda da točno izračuna i provjeri je li kod njega nešto pogrešno u stanu jer smatra da nije fer ljudima plombirati bojlere bez da im se kaže jesu li točno oni za nešto krivi. Navodi da on ima dvokrilna drvena vrata u prostoriji gdje se nalazi bojler, što znači da bojler nije u kupaonici nego je smješten u nekadašnjoj smočnici. Kada je u stanu radio rekonstrukciju, taj isti dimnjačar mu je dao dozvolu za rekonstrukciju jer se priključak na dimnjak nije mogao napraviti bez te dozvole. Opisuje da se na tim drvenim vratima nalaze dvije rešetke za prozračivanje, a u samoj prostoriji je otvor 20×20 centimetara u zidu koji je direktno priključen na ventilativni otvor zgrade. On ventilatore u svom stanu nema.

“Kada se izračunaju ukupno te otvorene površine za slobodnu ventilaciju odnosno za protok zraka u stanu, to je pet puta više nego što Plinara po svojim uputama traži. Dakle, pet puta je veći protok zraka. Naravno, to njih ne zanima jer oni to uopće nisu gledali. Samo su nalijepili naljepnicu s popisom onoga što sve treba napraviti u stanu. Isto tako, te upute kažu da bi na fasadi zgrade trebalo staviti dvije rešetke od 2×75 centimetara kvadratnih, da se tu slobodno ventilira. Možete li doći do te fasade od mjesta gdje je bojler ili ne možete, to njima nije bitno. Zar bismo to trebali napraviti kako god znamo i umijemo? Plinaru za to baš briga. Pitam se smije li se uopće to raditi na fasadi jer fasada se ne bi smjela dirati, pa za to možete biti kažnjeni! Inače, na našoj zgradi je dvostruka fasada. Sve to skupa je nesuvislo. Dimnjačari očito nisu prije 10 godina razmišljali da će 2020. biti potres i nisu razmišljali da ćemo ući u EU i da će europska regulativa biti drugačija i da će propisi biti drukčiji i zato se radilo prema nekadašnjim propisima. Ja to mogu shvatiti, ali ono što ne mogu shvatiti jest da se sada odjednom 70.000 atmosferskih bojlera mora riješiti preko noći.

Kada pogledate moj opis zapisnika Plinare, unutra je zaokruženo sve ono što dobrim dijelom nije točno. Oni su to paušalno zaokružili. Navode da imam PVC stolariju, a ja imam PVC stolariju u sobama koje nemaju nikakve veze bojlerom i protokom zraka. Štoviše, u čitavom stanu nema vrata jer su nam smetala. U cijelom dnevnom boravku je drvena stolarija. Nemam napu, nemam ventilator, znači ono što su oni napisali u svom zapisniku je izmišljotina, to se lako može provjeriti”, kaže nam D.F. dok nam pokazuje nalaz Plinare.

‘Ovo je igra miša i mačke’

Stanar zgrade u Lomničkoj komentira da, osim što je zamjena atmosferskih bojlera jako financijski zahtjevna, mnogi ljudi nemaju pojma o tome i zašto plinari i dimnjačari dolaze. D.F. je razočaran cijelom situacijom pa navodi da bi se ta cijela problematika trebala rješavati preko predstavnika stanara koji često nije sposoban to napraviti, upravitelja zgrade koji ne dobiva nikakve informacije ni od dimnjačara ni od Plinare. “Sve se svodi na čekanje”, komentira on i dodaje da su u njegovoj zgradi bojleri i dalje službeno plombirani, no da su stanari shvatili da je to besmislica pa su skinuli plombu jer moraju imati toplu vodu.

“Grijanje hvala bogu sada još nije potrebno, ali bit će. Koji je smisao plombiranja bojlera? Igra mačke i miša? Na ovu temu čuo sam se kratko s Plinarom kada mi je pukao film i dobio sam odgovor u kojem se kaže da bi bojleri bili svakako plombirani svim stanarima bez obzira na posjedovanje dimnjačarskog nalaza i nalaza servisera. To samo pokazuje njihov pristup, dakle oni bi svejedno obustavili plin jer je nalog valjda takav da dimnjaci ne mogu biti ispravni ako su na njih spojeni atmosferski bojleri. Oni su to sada proširi na neoštećene zgrade jer na mojoj zgradi je uslijed potresa otpalo samo malo boje. Unatoč ispravnim dimnjacima, bojleri se moraju zamijeniti…”, ispričao nam je D.F.

Plinara: ‘Stanari te ulice su ugrađivali nape i ventilatore što je opasno u kombinaciji s atmosferskim bojlerima’

U vezi slučaja iz Lomničke ulice i zašto se dogodila obustava plina i onima koji ispunjavaju Plinarine uvjete, pitali smo upravo Plinaru. Odgovor koji smo dobili dosta je generičan te ne odgovara na sva pitanja koja smo postavili. Na početku odgovora Plinara se ponovno poziva na članak 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima zbog čega moraju izvršiti pregled i ispitivanje unutarnje plinske instalacije jednom u 10 godina. Također, navode iz Plinare, temeljem članka 10. istoga Zakona i čl. 49. Zakona o tržištu plina GPZ je dužna izvršiti obustavu isporuke plina ako je utvrđena propusnost plinske instalacije ili tehnička neispravnost.

I tu dolazimo do “uputa” koje spominje naš sugovornik, a riječ je o stručno-tehničkom pravilniku HSUP P-600, koji kaže da su atmosferski bojleri tehnički neispravni ako je ugrađena kuhinjska napa, ventilator, PVC stolarija, ali i ako su nepodrezana vrata u stanu kao i nepostojanje ventilacijskih otvora u vratima kupaonice. Podsjećamo, naš sugovornik zadovoljava navedene mjere, a svejedno ima plombu na bojleru. Kako bi dokazao svoje tvrdnje, poslao nam je i fotografije kako to sve izgleda u njegovom stanu.

“Za zgradu na adresi koju ste naveli je negativan dimnjačarski nalaz, a obustava plina kod bojlera izvršena je kod pojedinih korisnika radi ranije navedenih nepravilnosti u sustavu dobave zraka. U zgradama kao što je zgrada na adresi Lomnička, koje su građene prije 40 i više godina a sami bojleri su stari 20 ili 30 godina, građani su prilikom renoviranja stanova ugrađivali kuhinjske nape velikih snaga, ventilatore u kupaonicama i pvc/alu stolariju, a što je vrlo opasno u kombinaciji s atmosferskim bojlerom”, stoji u odgovoru Gradske Plinare.

DOZ: ‘Ne možemo komentirati bez preslike dimnjačarskog stručnog nalaza’

Upit smo poslali i zagrebačkim dimnjačarima okupljenima u DOZ pa nam je došao odgovor predsjednika skupštine Željka Dorotića. Ono što Dorotić ističe jest da za pregled dimnjaka bojler ne mora nužno raditi jer je potrebno, objašnjava on, da je dimnjak izveden tehnički ispravno, u skladu s normom HRN EN 13384-1,2. Dorotić nije odgovorio na pitanje u vezi konkretnog slučaja iz Lomničke ulice.

“Komentar na konkretan slučaj kojeg spominjete možemo dati ako nam dostavite presliku dimnjačarskog stručnog nalaza čitatelja kojeg spominjete”, odgovorio nam je Dorotić iz DOZ-a.

Prema svemu sudeći, nije bitno jesu li dimnjaci građeni od opeke ili šamota, oni će se proglasiti neispravnima nakon zagrebačkog potresa. U slučaju našeg sugovornika, vidi se da je netko u ovom pregledu zakazao i da je komunikacija između dimnjačara i Plinare loša. Zašto je i njemu bojler plombiran gospodinu s kojim smo razgovarali i dalje nije jasno. Jasno je samo da su građani u ovom slučaju, počesto, prepušteni sami sebi.