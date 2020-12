MUKE RADNIKA KOJI SVAKODNEVNO ODLAZE NA POSAO U INOZEMSTVO: ‘Ako rezultati PCR testa ne dođu do nedjelje, propada im tjedan’

Nove epidemiološke mjere ponovno stvaraju probleme onim radnicima koji radni tjedan provode u inozemstvu, a vikendom se vraćaju kući svojim obiteljima

Nove epidemiološke mjere na graničnim prijelazima nalažu da svi putnici koji su u inozemstvu boravili dulje od 12 sati, neovisno o državljanstvu, na Hrvatskoj granici moraju predočiti negativni PCR test. Premda ovo uglavnom ne vrijedi za mnogobrojne radnike koji svakodnevno odlaze na posao u susjednu Sloveniju i Italiju, nove mjere ponovno stvaraju probleme onim radnicima koji radni tjedan provode u inozemstvu, a vikendom se vraćaju kući svojim obiteljima, piše Glas Istre.

BOŽINOVIĆ PREDSTAVIO NOVI REŽIM PRELASKA NA GRANICAMA: Onima iz ‘zelenih’ regija EU ne treba PCR test, ali postoji jedna ‘caka’

Rezultati testiranja čekaju se i nekoliko dana

“To je za sada otvoreni problem. Dogovaramo sa Nacionalnim stožerom, moramo sve razmotriti i usuglasiti, no problem postoji. (…) Osim ljudi koji preko tjedna rade u inozemstvu, a kući se vraćaju za vikend, mjere predstavljaju problem i ljudima koji odlaze na posao u inozemstvo na dnevnoj bazi. Određeni radnici, koji recimo rade u Monfalconeu, na dnevnoj bazi izvan Hrvatske provode više od dvanaest sati”, ističe načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.

Među onima kojima ta mjera stvara probleme su, piše Glas Istre, radnici pulske tvrtke KUB inženjering, koja usko surađuje s brodogradilištem u Trstu. U doba prije pandemije koronavirusa tamo je radilo 26 njihovih radnika, a trenutno ih 12 ponedjeljkom odlazi u Trst i petkom se vraćaju kući. Sada je, zbog strožih mjera, moguće da će neki od njih morati produžiti svoj boravak. Problem je, kažu, što se rezultati testiranja čekaju i nekoliko dana.

POLICIJA POJASNILA TKO MORA IMATI TEST ZA ULAZAK U HRVATSKU, A TKO MOŽE UĆI BEZ: ‘Za Božić ipak očekujemo nešto veći promet’

‘Teoretski bi mogli odlaziti u Trst svaki dan’

“Sigurno nismo jedina firma koja posluje na taj način, znam i za neke firme iz Rijeke čiji radnici rade u Italiji i vraćaju se kući vikendom. Problem očigledno postoji. Teoretski bi ti radnici mogli odlaziti u Trst svaki dan, ali je to jako teško izvedivo. Na ovaj način moraju svaki vikend raditi PCR test, a pitanje je i kako bi to funkcioniralo – osobno sam radio test dvaput i čekao rezultat dva do tri dana. Ako radniku rezultati ne dođu do nedjelje, propada mu sljedeći radni tjedan”, kazao je za Glas Istre Ivan Doblanović, jedan od voditelja pulske tvrtke KUB inženjering.

Dodaje kako će neki radnici ostati u Trstu duže vrijeme ili do 15. prosinca kada ističe odredba, dok će se drugi možda vratiti doma jer im ne odgovara biti ondje toliko dugo. Drugi voditelj tvrtke, Luka Raunić, kaže kako dodatnu zbunjenost izaziva činjenica da mjere ostaju na snazi tek dva tjedna što otvara pitanje treba li uopće radnicima, koji trenutno žive u tri unajmljena stana u Trstu i koje im plaća tvrtka, organizirati svakodnevni povratak u Pulu. S druge strane, prisiljavati ih da ostanu u Trstu protiv njihove volje također nije opcija.

AUSTRIJA DONOSI RIGOROZNU MJERU? Mnogi ‘gastarbajteri’ s Balkana neće moći ići kući na praznike; ‘To će spriječiti treći val zaraze’

‘Ne mogu tjerati ljude da ostanu u inozemstvu’

“Ljudi nisu bili spremni na to. Da je Stožer barem o tome ranije obavijestio pa da se ljudi pripreme na duži boravak ili da razmotrimo alternative. Ne kužim ni zašto je ta odredba iz ministarstva toliko nerazumljiva. Mislio sam da samo meni nije jasno, ali nisam našao nekog tko bi mi to sve objasnio. I onda nastaje panika. Odjednom imamo ljude u Trstu kojima moramo reći da dođu doma jer ne znamo kad će se moći vratiti. Ja ne mogu tjerati ljude da ostanu u inozemstvu preko vikenda – oni rade za mene osam sati na dan, ostalim vremenom raspolažu kako sami žele”, kaže Raunić.

Usto se pita treba li tvrtka plaćati radnicima putne troškove za svakodnevni odlazak u Trst i usput nastaviti plaćati stanarinu jer odredba vrijedi do 15. prosinca nakon čega je moguće da će se stvari vratiti na staro.

“Da ne govorim kako netko službeno može imati vozača koji će nekoliko puta dnevno odlaziti u Italiju i vraćati se, a mojim radnicima to nije dopušteno”, kaže Raunić dodajući kako nova odredba nema smisla.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.