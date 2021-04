MUKE PO NAJSKUPLJOJ CESTI U DRŽAVI: Zbog miniranja tunela ljudima se kuće raspadaju! ‘To su doslovce pravi potresi’

Zbog miniranja cijevi tunela Podmurvica u Rijeci, stanari obližnjih kuća se osim nesanice i glavobolje žale i na oštećenja njihovih domova

Izgradnja tri kilometra najskuplje ceste u Hrvatskoj, odnosno državne ceste D403 vrijedne pola milijarde kuna, počela je u rujnu prošle godine. Na toj kratkoj trasi, između ostalog, potrebno je probiti i 1200 metara dug tunel Podmurvica, koji prolazi od Zapadnog trgovačkog centra do čvora Škurinje. No, između tih dviju lokacija smjestila su se stambena naselja ispod kojih tunel tek treba biti probijen.

Stalno miniranje

Tako su radovi na bušenju cijevi stanarima Turnića zadali glavobolje i nesanicu, a ponegdje i štetu na kućama. Već su se žalili Državno inspektoratu zbog noćnih miniranja, pa je izvođaču, tvrtki Euroasfalt iz BiH, zabranjeno miniranje između 23 i šest sati ujutro. No, tu muke stanara Turnića ne prestaju. Naime, Daliboru Iliću i Damiru Mateševcu iz Trogirske ulice, koja prolazi točno iznad tunela, zbog radova su popucali zidovi na kućama.

“Svaki put kad miniraju u tunelu, ovdje imamo pravi potres. To je doslovce kao kad ste usred potresa. Buka je strahovita, a podrhtavanje i vibracije još gore”, rekao je za Novi list Dalibor Ilić, pokazujući uske pukotine duž svih zidova u prizemlju te otpalu žbuku sa stropa na katu.

Njegov je susjed prije četiri godine adaptirao i dogradio kuću koja, osim za stanovanje, služi i za iznajmljivanje turistima. Zbog miniranja je oštećena na više mjesta, pojavile su se pukotine, a termoizolacija se počela odvajati od zida.

“Taman kad smo riješili problem buke noću, pojavio se novi, a to su ova oštećenja uslijed miniranja. Obavijestili smo izvođača radova, Grad Rijeku, Hrvatske ceste i resorno ministarstvo. Izvođači su nam rekli da oni prate pomake tla svaki put kad se minira i tijekom bušenja te da su vrijednosti unutar zadanih parametara. Možda i jesu, ja to ne znam, ali vidim da na mojoj kući nastaju pukotine i da se fasada odavaja od vanjskih zidova. Rečeno nam je i da će šteta biti sanirana, što je u redu, samo tražimo da se ta miniranja svedu na manju mjeru kako ne bi dolazilo do novih oštećenja. Oni kažu da će to sve popraviti i nadam se da će tako i biti, ali kuću sam adaptirao prije četiri godine, sve je novo, ne želim daljnja oštećenja niti ponovo prolaziti kroz dugotrajne radove na popravku nastalih oštećenja”, govori Damir Mateševac.

Predviđeno saniranje štete

Obojica su svjesna da se radovi moraju nastaviti zbog važnosti čitavog projekta, ali od izvođača traže da miniranja u tunelu svedu na minimum kako ne bi nastajala nova oštećenja na njihovim kućama. Iz Hrvatskih cesta poručuju da su su svi objekti u zoni utjecaja radova pregledani prije početka bušenja tunela. Tvrde kako će vlansicima kuća u Trogirskoj ulici sanirati štetu.

“Hrvatske ceste i izvođač radova upoznati su s prijavljenim oštećenjima na objektima te je izvođač radova obišao i pregledao oštećenja. Nakon odmicanja iskopa tunela od predmetne lokacije, kada iskop bude bio udaljen dovoljno da ne uzrokuje daljnja eventualna oštećenja, izvođač radova će putem vještaka procijeniti oštećenja te pokrenuti postupak za sanaciju oštećenja nastalih od iskopa tunela miniranjem. Dotada će izvođač, što je više moguće, izvoditi iskop tunela bagerima s čekićem, ali nije isključeno povremeno miniranje u stijeni visoke čvrstoće”, odgovorili su iz Hrvatskih cesta.