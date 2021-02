MUKA ZAGREPČANINA S POST-COVIDOM: ‘Boli me glava, visoki tlak oscilira, zuji mi u ušima pa teško spavam. Nemoć!’

Među osobama koje su nedavno preboljele Covid je i Zagrepčanin Mile Dučić koji je prije dva mjeseca pobijedio koronu, no on i dandanas osjeća posljedice bolesti

U Hrvatskoj je gotovo 230.000 osoba koje su se oporavile od Covida, no za neke od njih borba ne prestaje. U posljednje vrijeme velik broj sve mlađih pacijenata dolazi u post-Covid ambulante s posljedicama.

Puno je problema – od respiratornih, preko kardiovaskularnih do neuroloških pa do sve češćeg – zaboravljanja. Među osobama koje su nedavno preboljele Covid je i Zagrepčanin Mile Dučić koji je prije dva mjeseca pobijedio koronu. No, Mile i dandanas osjeća posljedice bolesti.

“Pojavila mi se glavobolja, oscilira visoki tlak, čak i lupanje srca ponekad osjetim. Uglavnom nemoć”, kazao je Zagrepčanin za RTL Danas. No, to nije sve jer Mile kaže da mu se pojavilo i zujanje u ušima. “Čak noću teško i spavam ako jako zuji, ne mogu ni zaspati dok se ne umorim”, veli Mile.

BEROŠ UPOZORIO: ‘Sve više osoba pati od postcovid sindroma, imamo više od 1000 slučajeva’

Problem je ako simptomi traju dulje od tri mjeseca

Iskustva onih koji su preboljeli koronu su različita, međutim zabrinjava postotak da sve više mladih osoba prijavljuje probleme s pamćenjem i koncentracijom.

“Kažu – teže se koncentriram, fizički ne mogu podnijeti posao ili netko tko ima mlađu djecu kući kaže: ne mogu se sjetiti riječi koje želim reći ili krenem nešto raditi pa ne znam gdje sam krenuo”, kaže za RTL Danas Zinka Čolak Romić, neurologinja u KB Dubrava.

U slučaju da simptomi traju dulje od tri mjeseca, to je znak za uzbunu. Također je neobično i što se post-Covid problemi ne događaju samo ljudima koji su preboljeli teži oblik Covida nego i pacijentima koji su iskusili blagi oblik bolesti.

“To je bilo iznenađenje za nas. Nismo očekivali takve komplikacije tijekom oporavka – dakle nema pravila”, kaže Jasna Tekavec Trkanjec, voditeljica post-Covid odjela KB Dubrava.

SVE JE VIŠE DJECE S POSTCOVIDOM U HRVATSKOJ: Zasad je zabilježeno dvadesetak slučajeva, neki su bili teži

Začepljenje krvnih žila u plućima

Na post-Covid odjelu KB Dubrava su u dva mjeseca napravili više od 500 pregleda, no liječnici poručuju da se prava gužva tek očekuje.

“Često prepoznamo i kao nus nalaze nekakve druge bolesti poput tumora, dubokih venskih tromboza, plućnih embolija koje je potrebno liječiti, a pacijent nije znao da boluje i od toga”, kaže pulmologinja Anja Ljilja.

Začepljenja malih krvnih žila u plućima karakteristična su za Covid pa pacijenti obave i scintigrafiju pluća koja otkriva njihovu prokrvljenost.

“Ako simptomi dulje traju treba pomisliti na to da je došlo do poremećaja u plućnoj cirkulaciji u smislu tromboze ili embolije i to treba liječiti da ne bi došlo do kasnijih posljedica ove bolesti i trajnog oštećenja pluća”, kaže za RTL Danas Andrea Mutvar, voditeljica Odjela za nuklearnu medicinu KB Dubrava.

Ostaje nepoznato koliko će dugo pacijentima trebati da se oporave. Liječnici vele da se većina neće oporaviti sama od sebe i da će im biti potrebno najmanje šest mjeseci rehabilitacije i to u bolničkom liječenju.

Situciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.