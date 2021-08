Zamjenk zagrebačkog muftije gostovao je u emisiji RTL Direkt, gdje je pojasnio neke pojmove i pravila vezana za Kuran, ali i šerijatski zakon.

Ovih dana o tome se mnogo govori, sve otkako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, a žene instantno nestale s ulica u strahu od okrutnih kazni ako slučajno prekrše neko od strogih pravila.

Često ovih dana čujemo pojmove poput džihada te odjevnim predmetima za žene - hidžabu, burki i nikabu. Svaki se razlikuje, a kako se oni tumače protumačio je Mevludi Efendija Arslani, inače jedan od najvećih stručnjaka za Kuran u Hrvatskoj, istovremeno i ravnatelj islamske gimnazije.

Na pitanje zna li Kuran napamet, kaže kako ne zna. "Imamo kod nas 7 osoba koje znaju. Jedan od njih je diplomirani student prava koji je prvi musliman u Hrvatskoj rođen da ga zna", objasnio je Arslani.

Kako se tumači Kuran i što je šerijat?

Na pitanje koliko Kuran ostavlja prostora za različita tumačenja, objasnio je: "Kao knjiga kao i Biblija, kao Tora, imaju prostora za to. Međutim, kada on tumače ljudi koji su eksperti, nekad velikih razlika nema. Kada samozvani tumači tumače ovu knjigu, dolazi do različitih značenja."

Objasnio je i što je to Šerijatski zakon na kojeg se talibani pozivaju. "Šerijat je skup pravila i propisa po kojima idu muslimani i muslimanke, obveze prema Bogu i ljudima. Obveze ako ne ne izvršavaju, bit će suđeni na Dan suda. Obveze koje musliman ima prema drugom muslimanu - ukoliko učini bol, neće mu se to oprostiti.

Izvršenje kazne prepušta bogu. Danas, kao i na Zapadu ljudi glume bogove. Preuzeli su ingerencije božanstva. Imali smo slučaj i kod talibana, i kod tzv. Islamske države kada su oni prema svojim parametrima govorili tko je pravi musliman, a tko nije. Ljudima treba olakšati ovozemaljski život - to propisuje Šerijatski zakon", objasnio je muftija.

Što je s pravima žena po šerijatu?

A što je s pravima žena po šerijatu? Naime, talibani kažu da će žene u Afganistanu biti zaštićene u skladu sa Šerijatskim zakonom.

"Kuran ne pravi razliku između muškarca i žene. "Radite i bog će biti vaš rad". To je za sve koji čitaju Kuran. Drugi Ajet - sve što budete radili dobro, bit će adekvatno nagrađeno. Zašto dolazi do tog - isprepliću se politički ciljevi, zlorabi se Islam, Kuran časni. Miješaju se dva poglavlja.

U Suri se govori o pokrivalima, o svjetlosti u toj Suri. Tamo bog naređuje da se pokriva tijelo, da se ne vidi ono što je privlačno. Burka je ono u Afganistanu - potpuno prekrivanje, hidžab ima otvoreno lice, nikabu se vide oči. Hidžab je propis, ostalo je tradicija. Sugrađani ne znaju sve propise, ali ne razlikuju što je propis (vjera) , a što je dio kulture.

Hidžab je propis, nikab nije", objašnjava muftija Arslani.

Što je zapravo džihad?

Naposlijetku je objasnio i pojam džihada. "Arapski je najbogatiji jezik. Džihad je borba, etimološki ulaganje truda za bolji život. Nema veze s oružanjem. Borba protiv ugnjetavanja, mita, korupcije…Borba riječima, dijelima. Borba u samoobrani isto može biti. To je sredstvo pomoću kojeg se uništava sve što nije islamsko. "Nema prisile u vjeri". "Tko želi neka vjeruje, tko ne želi neka ne vjeruje". Islamski propisi - Kuran je jedno, a postupci su drugo", zaključio je Efendija Arslani.