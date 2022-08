Iz godine u godinu slušamo razna svjedočanstva sezonaca koji se susreću s groznim uvjetima rada na sezoni, ali i stanovanja. Poslodavci svoje radnike često smještaju u prljave i nehumane prostore za život, a o jednom nam je takvom slučaju posvjedočila naša čitateljica koja je doživjela ovakvo neugodno iskustvo na sezoni u mjestu Baška na otoku Krku.

"Dogovorila sam rad na sezoni, plaća relativno mala s obzirom na to da se radilo 9 sati i svaki dan do ponoći, hrana i smještaj bili su uključeni", priča nam čitateljica.

"Radila sam na štandu koji nije natkriven, po suncu i kiši, ako nije bio pljusak, i bez slobodnih dana za 6000 kuna. Apartman je bio bez prozora, s pokvarenom veš mašinom i kao da nikada nije čišćen. Dva tjedna nakon dolaska počela sam dobivati plikove koji svrbe po cijelom tijelu, požalila sam se poslodavcu i rekla da vjerujem da u apartmanu imaju stjenice na što je on rekao da je to nemoguće i da su to samo komarci", kazala je djevojka koja nam je ispričala svoje ružno iskustvo sa sezone.

Zbog svega je danima spavala sam na podu, kod kolega i dečka, jer joj se gadilo spavati u tom krevetu. "Drugi puta kada sam se požalila rekao je da mu uslikam bubu kako bi pozvao dezinsekciju. Na slici se jasno vidjelo da je u pitanju stjenica, zbog čega sam zahtjevala dezinsekciju apartmana. Rekao je da je to u tom trenutku nemoguće jer nema gdje smjestiti mene i ostale 3 cure koje su živjele sa mnom…samo da napomenem da trenutno gradi vilu na otoku Krku".

Nije pozvao dezinsekciju

U cijelu priču se upetljala i njezina majka koja je nazvala poslodavca te mu rekla da neće dopustiti da joj dijete spava u apartmanu gdje nema pribor za čišćenje da se taj smještaj očisti od silne prašine i svega što je u njemu bilo, kao niti oprane jastuke i čiste i uredne madrace.

"On joj je poklopio slušalicu i rekao da nema vremena za to. Ja sam se izjasnila da ukoliko se ne riješi smještaj u kojem moram boraviti cijelo ljeto idem kuci, na što je on bio vrlo otresit i rekao mi kako se nisam pokazala nikakvim radnikom, da razmislim želim li raditi, kako imam vrlo dobru plaću i da ne vidi u čemu je problem na što sam mu rekla da mi je jasno zbog čega sve to govori", kaže nam.

Nakon toga mi je rekao da je moj rad kod njega završen. Gospodin i dalje nije pozvao dezinsekciju, cure spavaju u bubama i apartmanu za koji nemaju niti usisivač. Gradi vilu, a nema gdje smjestiti radnike kako bi se problem riješio", kazala nam je.

Čitateljica nam je proslijedila i fotografiju svoje ruke, gdje se vidi velik broj plikova koji su nastali zbog prljavog smještaja u kojem je spavala.