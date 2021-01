MUČNA SVJEDOČANSTVA ŽENA IZ HRVATSKE I REGIJE O ZLOSTAVLJANJU: ‘Imala sam samo 14 godina, gurnuo mi je ruku u gaćice…’

Nije riječ samo o svjedočanstvima glumica o spolnom zlostavljanju nego i drugih žena koje su slična iskustva imale u školi ili na fakultetu

“Nisam tražila” naziv je Facebook stranice koja je nastala kao “platforma” na kojoj glumice iz Hrvatske i regije pišu o svojim mučnim svjedočanstvima na temu seksualnog zlostavljanja i silovanja.

Lavina je krenula nakon uhićenja Miroslava Mike Aleksića u subotu, inače poznatog i cijenjenog redatelja i učitelja glume iz Srbije. Za seksualno uznemiravanje optužila ga je glumica Milena Radulović.

Sada su svoja iskustva podijelile i druge žene, a neka od njih su zaista potresna. Jedna žena spominje čak i uglednog splitskog glazbenika. Nije riječ samo o svjedočanstvima glumica nego i drugih žena koje su slična iskustva imale u školi ili na fakultetu.

Svjedočanstvo iz Hrvatske: ‘Zabetonirala si karijeru’

“Redatelj mi je otvoreno rekao da ću dobiti ulogu, ali samo ako ja isto tako učinim nešto lijepo za njega. Dok je to govorio, stavio mi je ruku na bedro, a kad sam je sklonila i otvoreno rekla da ne mislim spavati s njim za ulogu, rekao je da sam si upravo zabetonirala karijeru u cijeloj regiji”, piše u jednom svjedočanstvu iz Hrvatske.

U drugom svjedočanstvu iz Hrvatske žena je napisala da je na samom početku njezine književne karijere imala jednu pjesmu koju je htjela uglazbiti. Preko prijatelja je dogovorila sastanak s jednim glazbenikom iz Splita.

“Zanimalo me što on misli, je li pjesma uopće uglazbljiva i dobra kako su mi svi govorili. Našli smo se na kavi u gradu. Pročitavši moju pjesmu rekao je: ‘Odličan je to tekst, zaista. Ali ja ti ovako dobrih pjesama dobijem na stotine tako da… Ne znam baš… Možda ti i mogu pomoć da se to uglazbi, ako ti malo pomogneš meni’. Ja sam ga blentavo pitala kako mu mogu pomoći. Stvarno mi nije bilo ni na kraj pameti da bi tu moglo biti išta neugodno ili pogrešno. Kad je malo ‘pojasnio’ brzo sam ustala i otišla osjećajući sram i gađenje. Do tog trenutka tog glazbenika sam jako cijenila i doživljavala kao dobrog čovjeka i odličnog umjetnika. Poznavala sam i njegovu ženu. Nikad više nisam ponudila pjesme nijednom muškarcu glazbeniku”, napisala je žena iz Hrvatske.

Hrvatska glumica: ‘Redatelj mi je uvalio jezik u usta’

“Jedan hrvatski filmski redatelj mi je u kafiću za šankom govorio gnjusne stvari poput: ‘A kako bi bilo da sad ti meni popušiš?’ ili ‘Hajde da se kresnemo u wc-u’ sve to nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru. Nakon što sam mu rekla da je dosadan, odvratan i da me ne zanima, dao si je za pravo da me slijedi van kada sam otišla udahnuti zraka. I na ulazu u kafić u jednom međuprostoru se pribio na mene i doslovno mi uvalio svoj jezik u usta, nakon čega sam bila primorana da ga odgurnem od sebe. Glumica sam i zbog ovakvih ljudi i događaja sve više mi se gadi moj posao”, podijelila je glumica iz Hrvatske.

Omiljeni glumac iz dječjih predstava djevojčici gurnuo ruku u gaće

Jedna od žena je mučno iskustvo prošla kao maloljetnica, sa 14 godina dok je glumila u dječjoj predstavi. Njezin zlostavljač bio je omiljeni glumac iz dječjih predstava. Kada se drugim glumcima iz predstave pokušala požaliti, uslijedio je hladan tuš.

“Na dan premijere, točnije sat vremena prije premijere, glavni glumac (oko 60-ak godina, igra uglavnom u dječjim predstavama), inače vrlo cijenjen među publikom, prišao mi je u garderobi dok sam se presvlačila. Garderobe su tada bile odijeljene samo zavjesama, ja sam bila u donjem rublju, navlačila sam hulahopke, sjedila sam na sjedalici. On me počeo dirati po ramenima, bilo mi je neugodno i stisnula sam se, onda je kao ovlaš prešao preko mojih grudi dok mu nije ruka završila u mojim gaćicama. Odgurnula sam ga nogom na što je on odgovorio ‘Ne daš se, je li?’. Brzo sam navukla haljinu i otrčala u šminkeraj gdje sam čekajući svoj red samo buljila u sebe u ogledalu, dok me jedna glumica nije pitala jesam li dobro. U tom trenutku sam se raspala i počela panično plakati”, navodi ova žena, dodajući da je glumici ispričala sve što se dogodilo. Šokiralo me ono što mi je kazala.

Ona mi je na to rekla da je on vjerojatno mislio da sam ja sad kao dio ansambla, a tamo se svi međusobno tako pipkaju pa je valjda mislio da može i mene. Time me vjerojatno pokušala utješiti. Odigrala sam predstavu kao da se ništa nije dogodilo, gledala ga u oči na sceni, ponosna na sebe što sam tako izdržljiva. Nakon premijere sam se napila pa sam nekom starijem muškarcu, suprugu jedne od glumica, ispričala što mi se dogodilo (ne znam zašto sam njemu to išla govoriti, valjda sam tražila podršku i zaštitu od nekoga tko je isto stariji muškarac) on mi je rekao da bi mi i on rado stavio ruku u gaćice, ali se suzdržava.

Tek dvije godine kasnije sam rekla svojim roditeljima što se dogodilo i to u afektu u nekoj svađi, možda bih rekla i ranije, ali sam htjela zaštititi svog oca od toga. Taj čovjek, koliko ja znam, nije sankcioniran na svom radnom mjestu, nastavio je igrati u dječjim predstavama. Kasnije smo obnavljali ovu predstavu i tužno je što sam ja zapravo cijelo vrijeme htjela njegovu pažnju i očito razvila neki blagi stockholmski sindrom, sjela sam s njim u kafić i on mi je dao sto kuna. Bezuspješno sam ih pokušala odbiti, pa mi je tih sto kuna gorilo u džepu sve dok ih nisam dala nekome. Ne sjećam se više, mami ili prijateljima. Taj me čovjek zna otkad sam se rodila. Mislim da je to sve skupa dosta utjecalo na moje nepoštovanje prema samoj sebi kroz seksualno sazrijevanje. Uvijek sam pričala o tome i mislim da me to održalo relativno stabilnom, s vremenom sam naučila poštivati sebe i sve manje dopuštam muškarcima da se odnose kao govna prema meni. Ali sam shvatila da mi s godinama samo raste agresija”, piše u svjedočanstvu.

‘Profesor na Akademiji lupao me po stražnjici’

“Profesor na Akademiji mi je stalno govorio da sam debela i kako bi potkrijepio tu tvrdnju, pljeskao me dlanom po stražnjici. Govorio je pred cijelom klasom ‘da sa mnom ovako debelom nijedan redatelj neće htjeti raditi i da sam dobra samo za scene pod plahtom”, jedno je od svjedočanstava.

“Glumica sam već dugo. Mnogi su muškarci o mene ‘brisali ruke’ početkom moje karijere: ruka oko ramena, tapšanja po leđima, pozivi na piće, štipkanja, prostote, nabijanje kompleksa manje vrijednosti, vrijeđanja i fizičke grubosti na sceni… No, ono čega se posebno užasavam su uspomene na mog razrednika u osnovnoj školi. Početkom 5. razreda imala sam 10 (!!!) godina i vrlo brzo me počeo pozivati u kabinet i gurati mi ruku među noge. Iako sam bila super odlična učenica, uspio me uvjeriti da sam za njegov predmet totalna truba, tako da mi je morao, navodno, ‘poklanjati’ ocjene iz testova, a ja sam to plaćala dopuštajući mu da mi zavlači ruku pod suknjicu. To je trajalo do kraja 8. razreda. Nikad to nikome nisam rekla. Kasnije je poginuo u saobraćajki”, opisala je gnjusno iskustvo druga glumica.