MUČNA ISPOVIJEST KĆERI LOKALNOG MOĆNIKA: ‘Sjećam se dok su mu ruke bile oko maminog vrata. Sjećam se i moje krvi, ostala je na kuhači’

Na Facebook stranici inicijative #spasime objavljuju se potresna svjedočanstva osoba koje su bile žrtve zlostavljanja u obitelji, a jedno takvo mučno svjedočanstvo objavila je kći jednog lokalnog političara koji u svojoj sredini obnaša visoku dužnost

Nedavno osnovanoj inicijativi #spasime, čiji je cilj osvijestiti rastući problem obiteljskog nasilja, za kratko vrijeme pridružilo se više od 46 tisuća ljudi. Prošle subote u Zagrebu je, na Tomislavovom trgu, u organizaciji spomenute inicijative održan prosvjed protiv rastućeg vala obiteljskog i svakog drugog nasilja. Osim senzibiliziranja javnosti za problem obiteljskog nasilja, pokretači inicijative traže i konkretne izmjene zakona, u prvom redu strože kazne za obiteljske nasilnike i zlostavljače.

Istodobno, na Facebook stranici inicijative #spasime objavljuju se potresna svjedočanstva osoba koje su bile žrtve zlostavljanja u obitelji. Jedno takvo svjedočanstavo napisala je (bez objavljivanja imena) kći jednog lokalnog političara koji u svojoj sredini obnaša visoku dužnost. Prenosimo njezinu objavu.

DANAS JE PROSVJED PROTIV OBITELJSKOG NASILJA: Inicijativa #spasime objavila zahtjeve i dosta su konkretni

‘Sjećam se pitanja: zašto mene tata ne voli’

“Voljela bih s vama podijeliti jednu priču. Nekad davno, s nama je živio čovjek. Zvali smo ga tata. Tko je bio taj tata? Čovjek pun mržnje, ogorčen na sve, nekad bi bio dobar, ali većinom nije bio. Davno je on prestao biti tata. Postao je otac. Sjećam se prvog šamara, ne sjećam se zbog čega, ali je bio toliko lijep, da zvoni u ušima. Sjećam se i njegove zaručnice. Nije mi bilo jasno, kako ona može biti zaručnica, pa otac i mama su u braku i vole se. Sjećam se i dana, još iz osnovne škole, kada sam htjela otići na sladoled, pa umjesto 5 kuna sam dobila glavom o vrata, ali to je u redu, tako očevi vole svoju djecu, zar ne? Sjećam se da više ne mogu podnijet juhu, jer smo sjedili za stolom dok je nismo pojeli, makar pao i mrak. Sjećam se vike i galame, sjećam se kako je mami gurao papir u usta, sjećam se divljačkog pogleda dok su mu ruke bile oko njezinog vrata. Sjećam se i moje krvi, ostavio je na kuhači. Sjećam se i rastave. Sjećam se suza, samoozljeđivanja i upornog pitanja: ZAŠTO MENE TATA NE VOLI. Sjećam se kada si rekao: Ja sad imam drugu ženu (maminu nekad najbolju prijateljicu). Sjećam se kako je provodio više vremena s njezinom djecom, nego sa mnom i bratom. Sjećam se riječi: tata, ja ili ona? Ona, kćeri. Što ti je?

‘Danas kad prođe pored mene okrene glavu’

U pravu si, dobro si izabrao, što sam ti ja? Samo tvoje krv i meso? Samo to. Sjećam se i kad je počela borba za kuću. Sjećam se da sam sjedila u sudnici, sjećam se kako je stajao tamo i govorio laži. U sudnici se ne smije lagati, tako da sam se u jednom trenutku ustala i rekla da laže, na što je on rekao meni: ‘Ti lažeš, kurvo’. Ja? Kurva? Tada sam bila veća i shvatila da se tako ne ponaša prema djetetu. Tada počinje teror. Dolazio bi s tom ženom, koja je bila u našoj kući i prije. Pila kavu s mojom mamom, dolazili bi sa “kupcem” za kuću. Sjećam se komentara te žene: Bože, što je tu prljavo!

Prljavo? Moja mama je radila, podigla svoju djecu, trpjela psihičko, nekad i fizičko nasilje, uvijek smo imali skuhano, uvijek nam je pomogla i nije nikad bilo neuredno. Sjećam se i poziva kad me brat nazvao i rekao: Opet su bili tu, mama plače. Doletjela sam kući, osjetila tu navalu lošeg bijesa. Ušla sam u haustor, tamo je stajao on sa svojom ženom i kolegom, smijali su se. Pale su ružne rijeci, tad je on krenuo na mene, potaknut njezinim riječima: ‘hajde, lupi ju, lupi ju’. Nije me lupio. Njegovu šaku su zaustavili moj brat i mama. Danas taj čovjek koji je sad netko i nešto u našem gradu, prođe pored mene i okrene glavu. Kakav si to onda čovjek, ima dvoje unučadi koje ne poznaje, ja imam polusestru koju nikad nisam upoznala, ali možda i bolje. Želim se zahvaliti svim majkama koje su nas spasile iz zlostavljačevih ralja. Hvala vam”, napisala je u potresnoj ispovijesti.

PLENKOVIĆ: ‘Nasilje u obitelji treba tretirati kao kazneno djelo i strože kažnjavati, naložio sam pripremu izmjena zakona’