Vjekoslav Prebeg, Hrvat koji se u ratu borio na ukrajinskoj strani, a kojeg su zarobile ruske okupatorske snage, prepričao je za 24sata torturu koju je prošao u ratnom zarobljeništvu.

Kada su njegovu grupu uhvatili Rusi, Prebeg kaže da im je odmah bio zanimljiv pošto je bio jedini stranac.

"Dovezli su me pred samo zapovjedništvo tog korpusa – tu je bio general, dva pukovnika, tri bojnika“, kazao je.

"Kada su me izvukli iz vozila, bacili su na mene koljena, glava mi je bila prikrivena nekakvom vrećom. Prvo sam dobio udarac u nos i krenula je rijeka krvi iz nosa“, prepričava ovaj borac koji je prije nekoliko dana stigao u Hrvatsku, nakon što su Rusi pustili dio ratnih zarobljenika.

"Bilo je pitanje za pitanjem, jedno pitanje 3 sekunde, ne daš odgovor udarac…udarci s lijeva, desna, naprijed, u tijelo, glavu, lice..“, prepričava. Rekao je da je ima sreće jer mu nisu izbili niti jedan zub.

"Bilo mi je samo izdržati i nadati se da mi ne stradaju oči, zubi, bubrezi i vitalni organi…i da me neće ubiti odmah. Rekao sam sam sebi da moram izdržati torturu, pa što bilo bilo“, ispričao je Prebeg.

Isprebijali ga pendrekom

Zarobljenike su rusi preveli u neku vojarnu. „Stavili su nas u nekakvu prostoriju nas 17. Bili smo na koljenima u neudobnoj poziciji, koristili su plastične cijevi za vodoinstalacije iz razloga što su tvrde, koža puca, bolno je mišićima, a ne lome kosti“, rekao je, dodajući da su koristili i elektrošokove koji su jako bolni i neugodni.

"Kada sam stigao u Donjeck, tamo sam ponovo išao na ispitivanje. Baš su me pendrekom isprebijali po ruci, po nogama, po leđima. Od vrata do početka nogu sam bio ljubičast. Tukli bi me na podu dok bi htjeli, pa bi me digli nazad na stolac“, kazao je Prebeg.

Dodao je da su imali tu neku metodu „dobrodošlice u zatvor“, gdje bi zatvorenici dobili po guzici kada bi ih stavili u čelije, a Prebeg kaže da je to bila neka metoda ponižavanja.

"Za mene je ideja smrti bila sloboda. Kako bi bilo mojim bližnjima, to bi bila već druga priča, to mi je bilo najteže“, rekao je Vjekoslav Prebeg u intervjuu za 24sata.