MUČNA ISKUSTVA IZ HRVATSKIH BOLNICA: ‘Sjedio je za pultom i čitao novine, a slušalica je bila podignuta da pacijenti ne mogu zvati’

Nakon što smo jučer objavili potresno iskustvo jedne žene iz Bijeljine koja nije mogla prijeći preko načina na koji se djelatnica na šalteru ponijela prema njoj, javili su nam se čitatelji koji su imali slična iskustva i u Hrvatskoj.

‘Nek’ si se ti našminkala, a imaš rak’

Gospođa iz BiH ispričala je kako je na primanje na pregled onkologu dugo čekala iako je imala zakazan termin. Da bi sve stigla, zamijenila je smjenu na poslu, organizirala čuvanje djece i došla u bolnicu, no nisu ju pozivali ni nakon što je prošao zakazani termin. Žena na šalteru se najprije neugodno ponijela prema njoj rekavši joj ‘da će doći na red onda kada ona svim pacijentima podijeli brojeve te da to što je naručena u 10 sati ne znači ništa, jer je tada naručeno sve skupa 16 pacijenata’.

Nakon što je tek u 11 sati dobila broj 10, što je značilo da će još dugo čekati, zbog čega neće stići i na skener, opet se požalila ženi na šalteru, no ovog puta je ona bila još neugodnija. Nakon svega je ova pacijentica koja boluje od raka uzela svoju knjižicu i napisala žalbu koju je ubacila u sandučić, dok je gospođa sa šaltera vikala za njom: ‘Nemaš vremena da čekaš, a imaš da pišeš žalbu! Nek si se ti našminkala a imaš rak’, rekla joj je.

‘Svi mi plaćamo da nam zdravstvo ovako funkcioniše, jer smo ovce glupe, koje ćute i puste da nas namjerno tjeraju da jos plaćamo i privatno liječenje’, napisala je u svom statusu ova pacijentica iz Bijeljine.

Nakon objave njezinog slučaja, redakciji Net.hr-a javilo se dvoje čitatelja koji su u Hrvatskoj imali slična iskustva.

Odbija naručiti pacijente prije 11 sati, a slušalica mu je podignuta

Jedan je čitatelj ispričao o situaciji na zagrebačkom Rebru, gdje ‘u sobi broj 1’ djelatnik obavlja narudžbe za pacijente, samo od 11 do 13 sati, iako liječnici tamo preglede obavljaju od ranog jutra. Pacijenti tako nakon pregleda moraju čekati 11 sati da bi se naručili za idući pregled, sve pod izgovorom blokiranog računala ili nečeg sličnog. Taj djelatnik uskoro odlazi u mirovinu, a u bolnici liječnici kažu da ne mogu ništa protiv njega. Program je pak napravljen tako da liječnik sam u njega ne može upisati idući termin, već to mora učiniti djelatnik s početka priče. Čitatelj ističe da je situacija s naručivanjem na Rebru takva već godinama, a istog je djelatnika vidio kako besposleno čeka 11 sati da počne primati narudžbe pacijenata koji su tamo, ili pak telefonske. Naime, do 11 sati slušalica je podignuta kako pacijenti ne bi stalno zvali radi naručivanja.

E-mail ovog čitatelja prenosimo u cijelosti:

‘Na “Rebru” u Zagrebu postoji jedan “Darko”. On “radi” u “sobi broj 1” gdje na staklu piše: Narudžbe se primaju od 11 do 13 sati.

Doktori/ce preglede obavljaju od ranog jutra, ne znam od kad točno, jer na pregled dolazim prije 9:00 kako bih predao uputnicu i bez “čekanja” obavio potrebno. Dok čekam, sjednem ispred “sobe broj 1”, jer su stolci složeni uz suprotan zid pa slušam što “Darko” govori pacijenti/cama nakon što izađu iz lječničke ambulante i žele se naručiti za slijedeći pregled: Gospođo/gospodine, narudžbe primamo od 11 sati. Zatim pacijenti “bez pogovora”, ali gunđajući izađu, ili sjednu, ako ima mjesta pa čekaju do 11, kad “Darko” počne primati narudžbe.

Raznorazni su izgovori da ne može prije primiti narudžbu – blokiralo računalo, ne može izaći iz programa koji mu je na ekranu…

Liječnici i bolnica su nemoćni

Rekao sam doktoru što radi “Darko”, on je pak rekao ravnatelju/ici. Nakon toga “Darko” uzima narudžbe, ali i dalje odbija govoreći pacijentima: Gospođo/gospodine, narudžbe primamo od 11 sati. Zatim pacijenti, koji nisu uporni “bez pogovora”, ali gunđajući izađu, ili sjednu, ako ima mjesta pa čekaju do 11, kad “Darko” počne primati narudžbe.

“Darko” ima “gablec” obično od 10:00 do 10:30, i redovno to koristi, ako ga ne pozovu da ode prije i do 10 minuta. No, ne vraća se do kraja “gableca” – 10:30. Rekao sam doktoru kako “onaj za narudžbe”, doktor me “prekinu” – “Darko”, ne mogu ti pomoći, naruči se e-mailom, a sestri koja je donijela nove uputnice za slijedeće pacijente – “Darko” ponovo ne prima narudžbe.

Doktor mi je rekao da su on i bolnica “nemoćni” i moraju ga trpjeti, jer “uskoro” odlazi u mirovinu. Nemoćne su i druge sestre na ostalim šalterima, znaju što i kako “Darko” radi, moraju šutjeti, jer “ne mogu se spojiti” na “Darkovo” računalo. Pitao sam doktora zašto on, na svom računalu, ne može odmah napisati vrijeme sljedećeg kontrolnog pregleda. Odgovorio je: ‘Zato što su tako napravili program i ne žele ga mijenjati.’

Iako se i doktor razumije u računala i programe, nemoćan je, jer se informatikom bavi netko drugi, a doktori/ce se moraju poslušno takvim programima krosititi.

‘A ja mislio da je linija zauzeta zbog naručivanja…’

Tko je na “Rebru” ravnatelj, ne znam, ali je javno dostupno da je u vrijeme “informatizacije” “Rebra” ravnatelj bio Željko Reiner, koji i dalje zauzima mjesto nekom poštenom doktoru liječniku. Ne znam ima li to ikakve veze, ali je čudno kako “ne mogu” maknuti “Darka”, jer “uskoro” ide u mirovinu, a odbija punih 20 godina naručivati pacijente prije 11:00 sati. Jednom sam bio naručen u 11:00 pa sam došao malo prije i vidio ga kako čita novine, a ispod novina podignuta slušalica pogledao je na vuru iznad sebe, maknuo novine i spustio slušalicu pa počeo “primati” narudžbe. A ja/mi mislio da je linija zauzeta zbog naručivanja.

Od onda, prije puno godina, jedino što su promijenili je da se možemo naručiti i putem e-malia, ali “Darko” i dalje odbija narudžbe onima koji nisu uporni. Iako sad to radi nevoljko i “pod kontrolom” druge medicinske sestre, ali čim se ona makne, odbijanje je jasno i glasno: ‘Narudžbe primamo od 11:00.’

‘Ali gospodine, došla sam u 8:00, sad sam izašla s pregleda, moram na vlak/autobus, nisam iz Zagreba.’

‘Žao mi je – narudžbe primamo od 11:00.’

Da nisam pročitao članak ispod naslova, ne bih pisao o tome, jer mi je doktor rekao: ‘Uzalud, nemoćni smo, kao da ga “netko štiti”.’ Istina, uredili su “čekanje” tako da nema gužvi u čekaonici. Ako ne vjerujete, pošaljite “istraživača” u čekaonici nuklearne medicine pa nek sjedne ispred sobe za narudžbe i prati kako “Darko” razgovara s pacijentima. Bio sam prije dva tjedna, iz “sobe broj 1” izašla sestra s papirima u ruci, nakon nje “Darko” isključio računalo, ogrnuo se kaputom, stavio šešir i otišao u 9:50, pored nekoliko pacijenata koji su došli i stali pred staklo šaltera’, napisao nam je čitatelj o situaciji na Rebru.

S brojem 1 čekala na pregled tri i pol sata

Javio nam se još jedan čitatelj nakon što je pročitao članak o onkološkoj pacijentici iz Bijeljine. Kaže da ga njezino iskustvo nije nimalo iznenadilo, te da u Hrvatskoj nije ništa drugačije. Navodi primjer iz bolnice u Sisku.

‘Osobno to doživljavam nekoliko godina u Bolnici u Sisku kad čekam na termin kod dijabetologa. Sjećam se jedne situacije od prošle godine kada sam došao na pregled ispred mene su čekale dvije gospođe koje su dobile broj jedan i broj dva, ja sam dobio broj tri. Zaboravio sam reći da je bilo 8 sati u jutro. Kasnije su ljudi dolazili i ulazili u ordinaciju bez ikakvih brojeva i narudžbi jer su bili ili poznanici, ili kumovi ili prijatelji itd. Već je bilo pola dvanaest, a gospođa koja je imala uredno broj jedan još nije bila ušla u ordinaciju. Valjda joj je u jednom trenutku “pukao film” i silom je ušla u ordinaciju. Otamo se čula vika i galama, kako se ulazi bez poziva, kako ovo i ono, a gospođa je rekla da im jebe mater svima i da je htjela znati koji je to broj prije jedan, jer ona ima broj jedan, i čeka već tri i pol sata a toliki pacijenti su ušli prije nje’, napisao nam je čitatelj.

Jeste li se i vi susreli sa sličnim neugodnim situacijama u hrvatskim bolnicama? Javite nam se sa svojom pričom na vijesti@portal.net.hr.