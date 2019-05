MUČKI IZVARALA RODBINU I PRIJATELJE: Kuharica iz Dalmacije sofisticiranim prevarama ‘zaradila’ više od tri milijuna kuna!

Oštećeni su izjavili da im je 60-godišnjakinja obećala da će im vratiti novac iz svog životnog osiguranja, a govorila je da će ih i novčano nagraditi

Općinsko državno odvjetništvo u u Splitu podiglo je optužnicu protiv 60-godišnje kuharice s Brača. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, žena je prevarama tijekom jednog desetljeća došla do tri milijuna kuna. Naime, optužena je nagovorila 20 osoba da za nju dižu kredite na svoje ime pa bi kasnije uzela novac. Njima je ostavila otplatu, a krediti su bili u kunama i eurima.

“Sve priznajem, tražila sam od njih da dižu za mene kredite i uzimala pozajmice. Rekla bi im kako jedino tako mogu predignut novac od svog životnog osiguranja kojim ću im onda vratiti dug. Novim kreditima pokušavala sam vratiti dugove po starim kreditima i tako deset godina. Sve dok nisam u ljeto prošle godine vidjela kako ne mogu više tako jer sam se zadužila za više od dva milijuna kuna”, izjavila je u svojoj obrani 60-godišnjakinja.

Ne postoji banka u kojoj njene žrtve nisu ugovarale kredite

Optužnica je tereti za milijun kuna više nego je priznala, točnije za 3.004.615,63 kuna koje je produljenim kaznenim djelom prevare pribavila za sebe, donosi Slobodna Dalmacija. Kako stoji u optužnici, kuharica je od početka 2008. do rujna 2018. u Splitu i Braču od rodbine, poznanika i prijatelja tražila da na njen račun podignu zajmove i kredite u različitim bankama i drugim kreditnim institucijama. Tražila je pozajmice od različitim iznosima. Svima je obećavala da će vratiti novac, kredite mjesečno po anuitetima, a pozajmice kada bude mogla. Iznosi su bili od 7 200 do 244 000 kuna, a nakon što bi dobila gotovinu Bračanka ne bi ispunila svoj dio dogovora, prenosi Slobodna Dalmacija. Skoro da ne postoji banka i kreditna zadruga u kojoj žrtve ove 60-godišnjakinje nisu išle ugovoriti kredite.

Tijekom dvije godine F. M. D. je za nju u tri banke i dvije kreditne zadruge predigao u kreditima i ostao bez 244.960 kuna. Zatim se 60-godišnjakinja tereti da je oštetila N. M. za 209 000 kuna u sedam banaka što po kreditima, što po pozajmicama koje je uzela s njenih tekućih računa. Bez 208 800 kuna po kreditima u četiri banke ostao je J. K. dok je V. M. digla za nju kredite u pet banaka i jednoj kreditnoj zadruzi u ukupnom iznosu od 186 000 kuna. No, to nije sve jer žena joj je na ruke dala i to u više navrata iznos od 8 000 američkih dolara i 11 000 kuna. Osim što je digao četiri kredita za ukupno 150 000 kuna, G.B. joj je dao pozajmicu od 5 000 kuna koje je ona predigla s njegovog računa. To joj nije bilo dovoljno te je na njegovu American karticu napravila troška 82 000 kuna.

