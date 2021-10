Mučne scene dogodile su se ovog tjedna ispred restorana u Stobreču.

Strani državljanin je portalu Dalmacija News ispričao da ga je napao vlasnik ugostiteljskog objekta.

"Dugo smo čekali ispred ugostiteljskog objekta da nas uopće puste unutra, nakon što smo uspjeli ući poslužio nas je vrlo neljubazan i bezobrazan konobar. Zbog toga smo odlučili otići i ipak ne jesti u tom restoranu. Nakon što smo pronašli mjesto u obližnjem restoranu na stobrečkoj rivi, napisao sam lošu recenziju na Google ovog restorana u kojem sam bio nezadovoljan uslugom", rekao je turist.

'Pljunuo mi je u lice i tanjur'

Dodaje da mu je potom vlasnik ugostiteljskog objekta kojem je napisao negativnu recenziju, prišao u trenutku dok je jeo.

"Nakon otprilike pola sata, gospodin prilazi mom stolu verbalno me napadajući te mi je pljunuo u lice, ali i u tanjur s hranom", kazao je turist koji se potom vratio u ugostiteljski objekt gdje je bio nezadovoljan jer je želio fotografirati vlasnika i prijaviti ga policiji.

"Dok sam držao mobitel u ruci, vlasnik ugostiteljskog objekta me je počeo udarati i napadao me motikom. On je bio jako ljut i revoltiran, a ja sam se bojao za svoj život. Nakon svega uzeo mi je mobitel i ruke i bacio ga o pod", rekao je. Stigla je policija i na kraju turistu napisala 500 kuna kazne.

"Mene su priveli u policijsku stanicu, uhitili su me jer sam na poljskom jeziku uzvikivao psovku 'j*** mac', a vlasnik nije priznao da mi je oštetio mobitel, i na kraju sam ja dobio sam kaznu od 500 kuna", zaključio je turist.