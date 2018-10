Uvjeti koji su ju dočekali na Hitnoj su, kaže, na razini 15. stoljeća

Tijekom današnje saborske rasprave o opozivu ministra zdravstva, javila se za riječ Mostova zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić koja je nedavno prošla jedno vrlo mučno iskustvo.

“Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća puno osiguranje i s punim povjerenjem. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Bez anestezije, na živo. Struganje maternice, unutarnjeg organa, na živo. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. Ja bih vam mogla prepričati svaku sekundu jer svaka traje kao vječnost. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju, koje su to doživjele i onima koje sada leže na stolu. To je ponižavanje svake žene koja će u budućnosti ležati na tom stolu. Što mislite da jednoj ženi nije dovoljna činjenica da je izgubila dijete u trećem mjesecu. Zar mislite da joj treba još ponižavanja? Treba je iskasapiti? Ne prebacujte odgovornost na sestre i bolničare koji rade veliki posao. Kada ovo namjeravate promijeniti?”, pitala je Ninčević Lesandrić ministra, tijekom rasprave o njegovoj smjeni.

U prilično emotivnoj replici u kojoj je opisala kako je završila na Hitnoj zbog spontanog pobačaja istaknula je i kako su ju uvjeti koji su ju dočekali “na razini 15. stoljeća”

Ministar ništa ne zna

“Iskreno žalim da se dogodio gubitak djeteta”, odgovorio je Kujundžić i kazao kako ne zna konkretne podatke i da se “tako ne radi u hrvatskim bolnicama”, prenosi N1 “Provjerit ću za konkretan slučaj i za peticiju za koju nikada nisam čuo”, odgovorio je Kujundžić zastupnici.