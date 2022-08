Nakon splitske plaže, sada su mrtvi štakori isplivali u Zadru u blizini najpopularnije plaže. Kako javlja RTL Danas, prizor lešina šokirao je turiste, a o četiri mrtva štakora obaviještene su nadležne službe. Odmah je krenula akcija, štakori su brzo pokupljeni i predani gradskom koncesionaru za zbrinjavanje mrtvih životinja. Inače, plaža Karma nije uređeno kupalište, ali se nalazi blizu gradske plaže Kolovare.

Odmah su reagirale veterinarske službe

"Reagirale su veterinarske službe i prije nego su komunalni redari došli na lokaciju, tako da je situacija na terenu sada čista, uredna i sanirana. Mi ćemo odraditi analizu sa stručnim službama Zavoda za javno zdravstvo i veterinarskim službama kako bi utvrdili uzrok tog događaja", izjavio je za RTL Danas Robertino Dujela, pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Problem je vjerojatno ispuštanje velike količine oborinske vode

Kako navodi RTL-ova Nikolina Radić, kao što je to bilo u Splitu, problem je vjerojatno ispuštanje velike količine oborinske vode odnosno u drugoj polovici kolovoza kada se dogode veće količine kiše, oborinska mreža se u potpunosti ispuni i štakori koji su uobičajeni stanovnici u cijevima se poguše. U tom slučaju ih ti ispusti odnesu u more.

U Zadru više nema direktnih kanalizacijskih ispusta u more, ali oborinskih voda itekako ima. Dogodilo se to da je prije tjedan dana, između plaže Karme i plaže Kolovare, dogodilo jedno vrelo i da su se oborinske vode prelijevale i izlazile na površinu mora. Tada su građani prijavljivali da zaudara na kanalizaciju i koncesionar na obližnjoj plaži je podigao crvenu zastavu. Iz Zavoda za javno zdravstvo su obavili analize mora u dužini nekih 500 metara i utvrdili da je more odlične kakvoće.

Čeka se redovna analiza mora

Sutra bi isto tako trebali provesti redovnu analizu mora pa će se utvrditi postoje li neki novi sastojci u moru. Sada komunalna služba treba otkriti što se dogodilo i to će utvrditi s gradskim poduzećem Odvodnjom koja je zadužena da održavanje tog sustava.