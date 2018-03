MRSIĆ U NU2: ‘Ima ljudi koji bi da Bernardić ode, ali zbog komoditeta ne žele talasati’

Odlučan je u tvrdnji da SDP-u treba novi predsjednik

Mirado Mrsić, bivši ministar rada i mirovinskog sustava i član Glavnog odbora SDP-a gostovao je u današnjoj emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u gdje je govorio o stanju u stranci.

Mrsić je posljednjih mjeseci otvoreno kritizirao vodstvo strane na čelu s Davorom Bernardićem, a i jučer je na stranačkoj konvenciji upozorio na srozavanje SDP-a.

SVAĐA NA KONVENCIJI SDP-a: Mrsić napao vodstvo pa izazvao urlike u dvorani



Na pitanje voditelja jesu i simpatizeri SDP-a Milanoviću zamjerili posjet šatoru u Savskoj, Mrsić je odgovorio: ‘ada smo već znali da će s izborima biti problema. “Dodvoravanje” desnici nije donijelo nikakve bodove ni Milanoviću niti SDP-u. To je bio jedan od razloga zašto smo izgubili izbore. Zašto je on to napravio, samo on to zna’, rekao je Mrsić koji smatra kako se SDP još uvijek nije suočio sa svojim pravim licem.

‘Prošlost se zaboravila’

‘Ono što sam intimno očekivao – da ćemo pogledati unatrag i vidjeti što smo radili u proteklih godinu dana te da iz tih pouka izvučemo određene zaključke – nije se dogodilo. Prošlost se zaboravila kao da ništa nije bilo. Nismo spoznali koji su razlozi zašto nam rejting pada i zbog čega smo među građanima nedoživljeni kao stranka koja nudi rješenja i da stvari mogu biti bolje’, kazao je.

‘SDP se treba mijenjati, on se mora transformirati u drugačiju stranku nego što je sada. Ona se mora temeljiti na ljudima, vrijednostima i politikama. Ako toga nema onda građani neće znati zbog čega glasaju. Činjenica je da naše glasačko tijelo odlazi, da naši simpatizeri glasaju sada za Most ili Živi zid. To sam također jučer upozorio na Konvenciji. Mislim da sam uputio poruke koje će odzvanjati u SDP-u’, dodao je Mrsić i naglasio kako nije sam u tom mišljenju, no da je jedan od rijetkih koji to kaže javno.

Uvjeren da su promjene moguće

‘Imate dio ljudi koji zbog svog komoditeta ne žele talasati i dio ljudi koji smatraju da su promjene nužne, ali da sada nije trenutak. Ja sam tu da im kažem i da ih uvjerim da je to moguće’, kaže Mrsić.

Odlučan je u tvrdnji da SDP-u treba novi predsjednik, kako navodi, ‘onaj koji može zajedno sa svima u stranci, ali i s građanima, promijeniti smjer stranke i zadobiti povjerenje birača’.

O Bernardićevim promašajima

Na pitanje zašto aktualni predsjednik Davor Bernardić nije dobar i u čemu je nejasan kazao je: Na to mjesto kada dođete morate odmah profunkcionirati, ne možete imati neki period da se vidi je li tu vi funkcionirate ili ne. Bernardić nije na tom mjestu pokazao svoje liderske sklonosti. Imao je puno promašaja i puno krivih komunikacija prema građanima. Pokretali smo teme koje nisu tada bile aktualne i to je nešto što pokazuje da će vjerojatno SDP s Bernardićem ostati na ovih 18 ili 20 posto koje sada imamo’.

Mrsić kaže kako želi zapaliti iskru promjena u SDP-u, a želi i više mladih u stranci. Smatra da velika koalicija nije put kojim SDP treba ići.

‘Ja sam apsolutno protiv toga, jer to znači da će SDP nestati i da ga neće biti. Možda će to za SDP u tom jednom trenutku biti spas da ne nestane s političke scene, ali to je dugoročno nestanak socijaldemokracije i SDP-a. Ja sam apsolutno protiv toga. Stranka mora imati pobjednički duh. Moramo biti stranka ljevice koja želi doći na vlast, a ne koja želi doći u koaliciju s HDZ-om’, zaključio je Mrsić.