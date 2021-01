MRSIĆ TVRDI DA JE KRAJNJE NEMORALNO CIJEPLJENJE ZASTUPNIKA PRIJE GRAĐANA: ‘To samo Plenkoviću osigurava 76 ruku u Saboru’

‘Politika i političari nemaju baš tako velik ugled da bi zbog njih građani išli na cijepljenje. To samo Plenkoviću osigurava 76 ruku u Saboru, jer ako zastupnici završe u bolnici – Plenković nema 76 ruku’

Predsjednik Demokarata Mirando Mrsić rekao je danas za N1 kako ciepljenje saborskih zastupnika prije drugih građana nema drugu svrhu do očuvanja vladajuće većina za HDZ. Naime, Mrsić cijepljenje zastupnika prije građana smatra krajnje nemoralnim.

“Da sam u Saboru, čekao bih svoj red za cijepljenje. S prozirnom pričom da je to zbog populariziranja cijepljenja, zastupnici se cijepe prije drugih. Politika i političari nemaju baš tako velik ugled da bi zbog njih građani išli na cijepljenje. To samo Plenkoviću osigurava 76 ruku u Saboru, jer ako zastupnici završe u bolnici – Plenković nema 76 ruku. To je samo potez HDZ-a za osiguravanje većine. Apsolutno je nemoralno da se zastupnici cijepe prije drugih građana”, smatra Mrsić.

Zabrinut je novim sojem virusa

Kaže kako smo nekim čudom upali u silazni trend kada je u pitanju epidemija koronavirusa. “Mislim da je on vezan za to što su školarci i studenti doma. Nemojmo se uljuljkati i misliti da je gotovo, mislim da nas čeka novi val. Nova varijanta virusa puno je virulentnija. Treba biti dosta razuman, racionalan. Znam da je nekima teško, s obzirom na ekonomsku situaciju, ali mislim da mjere treba zadržati. Ne treba ići glavom kroz zid, jer nam se opet može povećati broj zaraženih”, rekao je Mrsić.

Kaže da je Andrej Plenković sklon sporom donošenju odluka,da je moglo i ranije biti uvedeno, te da se nada da mjere neće ubrzo popustiti. “Nadam se da mjere neće tako brzo popustiti, da bi do travnja mogle trajati. Online nastava se treba nastaviti, stvari se mogu razriješiti, zatvoriti zemlju i nastaviti s mjerama, a ako krene porast broja zaraženih, pojačati socijalnu distancu. Zabrinjava me novi soj virusa”, kazao je Mirando Mrsić.

Žinić treba dati ostavku

Mrsić smatra da župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić treba dati ostavku i iseliti se iz kuće u kojoj je bespravno godinama. Naime, nakon Oluje, Žinić je na korištenje dobio kuću za koju je plaćao mjesečni najam u visini od 100 kuna. Kuću nije dobio od države, ali je najam prestao plaćati.

Rekao je da HDZ donosi zakone koji su duboko moralno dvojbeni, kao zakon o privatizaciji koja je, naglašava, krajnje nemoralna. “Građani se pitaju je li ovo pravna ili HDZ-ova država, da građani ne mogu ništa, a HDZ-ovci mogu što hoće. Priče koje se otkrivaju većinom uz HDZ-ove načelnike i gradonačelnike, no naravno da ima i drugih stranačkih dužnosnika.

Dodao je da Andrej Plenković pokušava uvjeriti građane da je HDZ danas drugačiji, ali da je to slika koja ne prolazi.