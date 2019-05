MRSIĆ PROZVAO PAVIĆA DA STRAŠI GRAĐANE: ‘Pavićevih 45 milijardi kuna samo je 4,5 posto ukupnih rashoda mirovinskog sustava’

Mrsić tvrdi da Pavić ‘straši građane sa 45 milijardi kuna troškova izmjena uvjeta za umirovljenje’

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić danas je izjavio da ministar Marko Pavić ‘straši građane sa 45 milijardi kuna troška izmjena uvjeta za umirovljenje’, ocijenio je to besmislicama i ustvrdio kako to čini samo 4,5 posto ukupnih rashoda mirovinskog sustava u razdoblju od 2019. do 2040. godine. “Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, strašeći građane da zahtjevi referendumske inicijative ukupno koštaju 45 milijardi kuna, prešućuje da će ukupni rashodi za mirovine od 2019. do 2040. godine (uz pretpostavku godišnjeg povećanja mirovina od 4 posto) iznositi gotovo bilijun kuna, te da je 45 milijardi kuna samo 4,5 posto ukupnih rashoda mirovinskog sustava”, priopćio je Mrsić, nekadašnji ministar rada i mirovinskog sustava u bivšoj SDP-ovoj Vladi.

“Kad se u omjer stavi tih 45 milijardi većeg troška o kojima Pavić govori, sve da je to u lipu točno, to je dodatni trošak od oko 4,5 posto ukupnih rashoda za mirovine u razdoblju do 2040. godine. Tih 4,5 posto neće ni spasiti ni urušiti mirovinski sustav i stoga su prijetnje sindikatima i svima koji potpisuju za referendum potpuno besmislene”, naveo je Mrsić.

Reforma samo zbog zahtjeva Bruxellesa

Predsjednik Demokrata osvrnuo se i na izjave ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) Josipa Aladrovića iz kojih je, kako tvrdi, vidljivo da je “nazovi mirovinska reforma” provedena samo zbog zahtjeva Bruxellesa, a ne zbog stvarne brige za umirovljenike.

Pritom se poziva na Alardovićev intervjuu Jutarnjem listu od 2. svibnja 2019. u kojem se, kaže Mrsić, “ponosno hvali da je ukupni neto pozitivni efekt njihove ‘mirovinske reforme’, u razdoblju od 2019. do 2040. godine, 6,7 milijardi kuna”. “Kada se to stavi u odnos s bilijun kuna ukupnih mirovinskih rashoda u tom istom razdoblju, to je nešto više od pola posto, odnosno 0,67 posto, tj. 6,7 promila”, dodao je Mrsić.

Zaključuje da cijela “mirovinska reforma” ima u sljedećih 20-tak godina za posljedicu neto pozitivan efekt u mirovinskom sustavu od 0,67 posto u odnosu na ukupne rashode. “Da nije riječ o našim novcima i da nije tragično kako s njime petljaju, bilo bi smiješno”, priopćio je predsjednik Demokrata.