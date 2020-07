MRSIĆ POZVAO SVE LIJEVE OPCIJE DA SE UDRUŽE: ‘Moramo spriječiti dolazak crne desnice na čelu sa Škorinim ustašama’

Ocijenio je da ovi izbori nisu legitimni jer će građani izbjegavati izlazak na njih zbog brige za svoje zdravlje. Time neće biti legitiman ni izabrani Hrvatski sabor ni Vlada, kojoj legitimnost treba radi nužnih snažnih poteza najesen, ustvrdio je

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić poručio je u četvrtak u Rijeci kako bi se sve lijeve opcije koje sudjeluju na izborima trebale udružiti da spriječe dolazak crne desnice u Hrvatsku, “na čelu sa Škorinim ustašama”.

Mrsić je na konferenciji za novinare koalicije Demokrata, Hrvatskih laburista, Liste za Rijeku i nezavisnog kandidata Damira Kajina rekao da je Rijeka “brana fašizmu koji se šulja kroz ove izbore”.

“Imamo Domovinski pokret koji negira holokaust i Jasenovac, koji bi želio da u Hrvatskoj nema nacionalnih manjina i vratiti nas natrag prema mračnim silama prošlosti, ali neće proći”, istaknuo je.

“U ovim krajevima je multikulturalnost dio života i ne smijemo dopustiti da i tu nestane”, rekao je Mrsić i upitao: “Zašto bismo u Zagrebu imali mračnu koaliciju HDZ-a i Škorinih ustaša?”

Ocijenio je da ovi izbori nisu legitimni jer će građani izbjegavati izlazak na njih zbog brige za svoje zdravlje. Time neće biti legitiman ni izabrani Hrvatski sabor ni Vlada, kojoj legitimnost treba radi nužnih snažnih poteza najesen, ustvrdio je.

‘Rijeka bi trebala biti nulta točka svih prometnih pravaca’

Damir Kajin je pozvao Vladu, gradove, općine i županije da reprogramiraju obveze za komunalne izdatke ugostiteljima, trgovcima i drugim gospodarskim subjektima vezanim uz turizam i da im tako pomognu da opstanu.

Ako se to ne dogodi, dodao je, postoji mogućnost da dvije trećine njih bankrotira do kraja godine, a to bi znatno ugrozilo proračunske prihode jedinica lokalne samouprave.

Kajin je istaknuo da bi Rijeka trebala biti nulta točka svih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Nije ju dovoljno povezati samo sa Zagrebom, nego i željezničkim tunelom kroz Učku s europskim željezničkim pravcima, dodao je.

‘U Rijeci više nema industrije’

Predsjednik Hrvatskih laburista David Bregovac istaknuo je da u Rijeci danas više nema industrije.

Pozvao je birače da glasuju za liste njihove koalicije u 7. i 8. izbornoj jedinici, ocjenjujući kako je za loše stanje u zemlji odgovoran “nerad, nezainteresiranost i korupcija kriminalne organizacije kao što je HDZ, a ujedno i SDP kao nesposobna stranka koja je dva puta imala mandat na nacionalnoj razini”.

“Ključni problemi Rijeke ne mogu se riješiti bez države jer ih je država u najvećoj mjeri uzrokovala”, ustvrdio je predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić.

“Nemoguće ih je riješiti bez utjecaja države jer je Rijeka jedini grad na Jadranu koji ne upravlja svojom obalom u cijelosti, nego njome upravlja isključivo državna ustanova Lučka uprava”, istaknuo je Švorinić.