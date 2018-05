MRSIĆ NAPAO MINISTRA ZBOG ‘AMERIKANIZACIJE’: ‘Ljudi će se dijeliti na one koji mogu platiti zdravstvenu zaštitu i one koji ne mogu’

Ocijenio je kako je javno zdravstvo javno dobro, te pozvao sve političke stranke da dignu glas protiv privatizacije i amerikanizacije zdravstva

Nezavisni saborski zastupnik Mirando Mrsić je na konferenciji za novinare kritizirao prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti o kojemu je upravo završeno javno savjetovanje, ustvrdivši da se njime udara u temelje javnog solidarnog zdravstva i socijalne države.

Zakonom koji predviđa potpunu i trajnu privatizaciju primarne zdravstvene zaštite temeljno pravo na zdravlje postaje ugroženo, ordinacije trgovine, a zdravlje roba, što nije ni pravedno ni solidarno, rekao je Mrsić.

Umjesto da se bavi problemima zdravstva i listama čekanja, ministar Milan Kujundžić ide u privatizaciju primarne zdravstvene zaštite što će dovesti do toga da će liječnici primarno postati poslodavci, a tek onda liječnici dok će građani biti podijeljeni na one koji mogu platiti i dobiti adekvatnu razinu zdravstvene zaštite i na one koji to ne mogu, smatra Mrsić.



‘Ordinacije naše, novac vaš’

Usto, kako kaže, ordinacije će biti privatizirane, ali neće poslovati na načelima slobodnog tržišta i konkurentnosti nego će ambulante i dalje biti na ugovoru s HZZO-om koji će im pokrivati plaće, sve troškove poslovanja i dodatno plaćati usluge. To rješenje Mrsić je poprati komentarom: “ordinacije naše, novac vaš”.

Ocijenio je kako je javno zdravstvo javno dobro, te pozvao sve političke stranke da dignu glas protiv privatizacije i amerikanizacije zdravstva. Mrsić je ustvrdio da ovim zakonom solidarnost u društvu nestaje te kako je potpuno neprimjereno da se tržišni elementi uvode u javnozdravstveni sustav.

Nejednakosti u zdravstvenom sustavu

Izrazio je nadu da će se “ministar i Vlada sabrati i povući zakon koji dovodi do nejednakosti u zdravstvenom sustavu, do nejednakosti pacijenata dok će si liječenje moći priuštiti samo oni koji imaju novca”.

Na štete i opasnosti ‘opće tajkunizacije’ javnog zdravstvenog sustava, uz Mrsića, upozorili su i i Spomenka Avberšek, bivša čelnica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi i Marijo Drlje, predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata. Smatraju da privatizacijom primarne zdravstvene zaštite ona neće ojačati te kako će ‘pohlepni pobornici tajkunizacije’ uzeti imovinu svih građana i srušiti sustav solidarnosti u kojem bogati pomažu siromašnima, a zdravi bolesnima.

Prezentirali su i otvoreno pismo ministru Kujundžiću protiv privatizacije primarne zdravstvene zaštite s 324 supotpisnika iz redova uglednih javnih osoba.