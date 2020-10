MRSIĆ KRITIZIRAO BEROŠA: ‘Ministar stoji sa strane i moli Boga da stvari ne izmaknu kontroli’

Kaže i kako imamo premalo epidemiologa te će naposlijetku i građani morati pratiti oboljele i kontakte, kao što je slučaj u Nizozemskoj

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić u Novom danu N1 televizije je izjavio kako očekuje porast broja zaraženih zbog čega su nužni adekvatni odgovori Vlade – i u financijskom i u zdravstvenom smislu.

“Očito pandemija raste kao i broj zaraženih. Postoje razne procjene, ali vjerojatno ćemo probiti onaj rekord u jednom danu koji smo imali, što znači da mjere Stožera ne djeluju. Stožer je zakasnio jedno tri tjedna za pojačanje mjera, a ove mjere koje jesu, očekuje se da će kontrolirati pandemiju, ali očito nitko ne vjeruje da će te mjere smanjiti broj zaraženih. Trebali su ići s čvršćim odlukama, ali vrijeme je i da se premijer uključi. Da ukaže na probleme koji nas čekaju i tako osnaži odluke Stožera. Zdravstveni sustav je već prenapregnut. Ako se nastavi još mjesec dana ovako, imat ćemo problem s hospitalizacijom svih oboljelih”, rekao je Mrsić.

‘Ministar stoji sa strane i gleda što će se desiti’

Očekuje sve teže kliničke slike. Kaže kako bolnice zasad imaju dovoljno mjera, no ako sve eskalira, problem će biti i s osobljem.

“To je trebalo predvidjeti. Ministar stoji sa strane, gleda što će se desiti i moli Boga da stvari ne izmaknu kontroli. Stožer mora krenuti s čvrstim mjerama. Ovo je kamilica prema onome što se događa, transmisija je u populaciji. Premijer svojim autoritetom treba osnažiti ove mjere, a mjere očito nisu dovoljne za kontrolu situacije”, kaže bivši ministar.

Komentirao je i dugove bolnica i ljekarni veledrogerijama. “duvijek je problem lijekova i veledrogerija. To izvire iz toga što je naš bolnički sustav neracionalan. Ministar Beroš, premijer i administracija su smatrali da će biti dovoljan strah od epidemije da veledrgogerije prešutno nastave isporučivati lijekove. Ovo je jedan o najvećih dugova u zdravstvu dosad, trebali su to riješiti ranije.

‘Premijer ima bahat pristup’

Građani se pitaju hoće li imati lijekove, stvarat će zalihe pa će to dovesti do dodatnih nestašica. Bahati nastup premijera prema veledrogerijama neće riješiti problem, veledrogerije nisu imune, i one imaju dio krivice, ali puno manje nego Vlada. Trebalo je sanirati dugove. U proteklih osam godina nije bilo nikakve reforme u zdravstvu”, mišljenja je Mrsić.

Kaže i kako imamo premalo epidemiologa te će naposlijetku i građani morati pratiti oboljele i kontakte, kao što je slučaj u Nizozemskoj. “I mi ćemo doći do toga jer imamo premali broj epidemiologa. Bit zdravstvenog sustava je da pomogne građanima, mislim da se kolege koncesionari ne bi tako trebali ponašati, nego podmetnuti leđa i pomoći u borbi protiv pandemije”, zaključuje Mrsić.