Stanovnik Šipana javio se Dubrovačkom dnevniku te tvrdi kako Željka Markić, koja na otoku ima vilu, krši znakove na ulazu u šipansku luku, što je zasmetalo mještanima.

"Gospođa Markić koja na Šipanu ima kuću i koja sebe naziva borcem za ljudska prava uporno svako malo ignorira znak na ulazu u centar od hotela pa do mula,“ kaže čitatelj. Poslao je i fotografiju znaka, a na njemu stoji kako je prometovanje dopušteno u vremenu od 7 do 12:30 sati i od 16:00 do 19:00 sati, a onda je pješačka zona.

„No sinoć su došli ljudi s katamaranom što ide na Mljet, a ona je autom došla tik do katamarana. Bilo bi to još u redu da je imala puno prtljage, ali nije nosila ništa nego je to napravila vjerojatno kako se ona i ti njeni ne bi umorili,“ tvrdi mještanin.

Prije dvije godine dobila i kaznu zbog zida

Dodaje kako su joj zbog toga prigovorili mještani koji su je pitali bi li se isto ponašala u Zagrebu, a tvrde da je rekla da ne bi.

Čini se da ovo nije prvi put da Markić uzurpira javni prostor. Na sudu je završila ranije jer je uzurpirala javni put kraj vile s bazenom. Upravni je sud u Splitu naime 2020. godine odlučio da mora platiti 15.000 kuna kazne jer nije uklonila kameni zid i željezna vrata s javnog puta. Vilu je prije renovacije otkupila od crkve, kada je još bila tek mlinica