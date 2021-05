MRČELA: ‘Suci bi sami trebali birati predsjednika Vrhovnog suda, tako bi se izbjegao dojam da politika ima utjecaj na pravosuđe’

‘Tu trebaju izmjene Ustava, a za to opet treba politički konsenzus’

Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela gostujući u Dnevniku HTV-a rekao kako bi se prijepori o izboru predsjednika Vrhovnog suda mogli izbjeći tako da se promijeni sustav, da suci sami biraju predsjednika Vrhovnog suda kao što je to s izborom predsjednika Ustavnog suda.

Mrčela je rekao da su prijepori o izboru predsjednika Vrhovnog suda u potpunosti politički, a mogli bi se izbjeći tako da se promijeni sustav, da suci sami biraju predsjednika Vrhovnog suda. Na taj način bi politika bila isključena u potpunosti. Na ovaj način, kao što je politika uključena sa svim prijeporima, pojačava se dojam da politika ima utjecaj na pravosuđe, rekao je Mrčela. On se se zalaže da se struci u potpunosti ostavi da bira svojeg predsjednika.

‘Potrebne su izmjene Ustava’

Tu trebaju izmjene Ustava, a za to opet treba politički konsenzus. Ako je političarima stalo da ne postoji dojam da oni utječu na bilo što u sudbenoj vlasti, onda vjerujem da će se lako dogovoriti da izmjene Ustav u tom dijelu, rekao je Mrčela.

Jedini kandidat predsjednika Zorana Milanovića je Zlata Đurđević. Na pitanje je li time pridonio da se drugi stručnjaci ne jave na natječaj, Mrčela je rekao kako ovlašteni predlagač ima pravo predložiti koga hoće.

Ovlašteni predlagači neće predložiti nikoga s Vrhovnog suda, prema tome tu je teško očekivati da će se netko s Vrhovnog suda javiti, rekao je Mrčela. Imamo petero kandidata i to nije malo. Ne mislim da ih treba biti 28, ali vjerojatno svatko tko misli da zaslužuje tu poziciju se javio, rekao je.

‘Struci treba dati veći utjecaj’

Mrčela je rekao i da bi Milanović trebao predložiti nekoga od onih koji su se javili na poziv. “Ja ne mogu nagađati hoće li se to dogoditi ili ne. Kada prijedlog dođe na Vrhovni sud, održat će se opća sjednica, mi ćemo dati svoje mišljenje, ono ne obvezuje nikoga. Onda ćemo vidjeti. Možda bi bilo bolje da to mišljenje obvezuje. To je bila preporuka GRECO-a, da se struci da veći utjecaj na izbori. Da se smanji utjecaj politike, rekao je.