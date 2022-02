Anka Mrak Taritaš, bivša je ministrica graditeljstva, a trenutno saborska zastupnica GLAS-a za N1 je govorila o tome tko bi mogao biti nasljednik Darka Horvata u Ministarstvu graditeljstva.

Podsjetimo na to da se kao Horvatov nasljednik spominjao HNS-ov Stjepan Čuraj, no koalicijski partneri nisu pristali na njegovo imenovanje te bi Čuraj, u slučaju da je imenovan, bio četvrti HNS-ovac na čelu tog ministarstva.

Mrak Taritaš je podsjetila da na čelu tog ministarstva treba biti netko iz struke te je podsjetila da su bivši ministri Marina Matulović Dropulić i Radimir Čačić bili arhitekti, Branko Bačić geodet te da je ona bila zadnja ministrica arhitektonske struke.

'HNS je bio respektabilna stranka'

"HNS je bio velika i respektabilna stranka. Prije nego što je HNS završio ovako kako jest, bilo je tamo dosta arhitekata, inženjera građevine… Sad je to otišlo drugim putem, i HNS i Ministarstvo graditeljstva. Jučer je i Društvo arhitekata tražilo da novi ministar bude osoba iz struke”, kazala je Mrak Taritaš za N1.

Radimir Čačić i Dario Hrebak inzistiraju da ministarstvo preuzme onaj tko je najodgovorniji, a to je HDZ. Upitana je li za očekivati da će ministarstvo ponovno preuzeti Branko Bačić, Mrak Tariraš je kazala da je "teško da će se on na to odlučiti".

"On je geodet, duboko je involviran u to. Ova Vlada ne može naći ministra, istekao joj je rok trajanja, po meni su jedino rješenje prijevremeni izbori. Suština cijele priče je da obnove nema, da je ona jedna od najvećih sramota ove Vlade, uz korupciju koja je kontinuirana sramota", poručila je Mrak Taritaš.

Kazala je i da barem četvero ili petero ljudi u ovom trenutku može preuzeti to ministarstvo, a iz struke su. Ipak, imena nije htjela navoditi.