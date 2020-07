MRAK-TARITAŠ PROZVALA BANDIĆA: ‘Poplava u Zagrebu je uzrok nerada. Kada godinama ne radite, u jednom trenutku sve dođe na naplatu’

Grad je živi organizam, ističe Mrak-Taritaš, a sustav vodovoda i odvodnje njegov je krvožilni sustav

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš upozorila je u srijedu da je poplava u Zagrebu rezultat nerada i krivog ulaganja zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Kad godinama krivo radite ili bolje rečeno kad godinama ne radite, onda u jednom trenutku sve to dolazi na naplatu”, izjavila je Mrak-Taritaš na konferenciji za medije.

Podsjetila je da bez vode često ostane dio Dubrave i dio Novog Zagreba, koji ostaje i bez grijanja, a otvaraju se i rupe na cestama.

“Nakon što je gradonačelnik na čelu ovog grada u kontinuitetu od 2005. godine i to sve vrijeme ulažete u spomenike, fontane i spomenike svom liku i djelu, ali ne ulažete u ono što je za građane Zagreba važno – u vodu, odvodnju, infrastrukturu, to sve dolazi na naplatu”, upozorila je.

Grad je živi organizam, ističe Mrak-Taritaš, a sustav vodovoda i odvodnje njegov je krvožilni sustav. Ilica, koju mnogi smatraju glavnom gradskom ulicom, našla se pod vodom za vrijeme velikih kiša koje nisu bile stogodišnje upravo zbog dugogodišnjeg neulaganja i neodržavanja infrastrukture, krivog ulaganja u spomenike, ali i zato što se ne vodi računa o tome da se grad mora razvijati i da ga treba planirati kako treba, navodi.

Kad ste zadnji put vidjeli u Zagrebu cisternu gradske odvodnje da je čistila slivnike?

Gradonačelniku je poručila da je minimum zadaća posebne podružnice Vodoopskrbe i odvodnje da provjerava i očisti mrežu.

“Kad ste zadnji put u Zagrebu, bez obzira na potres, vidjeli kamion cisternu gradske odvodnje da je čistila slivnike? Probajte se sjetiti, ja se ne sjećam kada sam to zadnji put vidjela”, poručila je Mrak-Taritaš.

Građani Zagreba plaćaju prirez od 18 posto iz kojeg se održava infrastruktura, a gradonačelnik taj proračun koristi za svoje spomenike, fontane i za sve ono što pokazuje sliku, ali za ono što bi trebao i što je građanima bitno to ne čini, naglasila je.

Vezano za slučaj građanina Tihomira Blagusa koji je provalio u zgradu Hrvatskih voda kako bi otvorio branu i spasio Trnje od poplave te je kasnije bio uhićen, Mrak-Taritaš je rekla da su se građani našli u situaciji da probaju spasiti svoje nekretnine i domove.

“Rezultat toga je sila koja je bila pri hapšenju tog čovjeka koji je samo učinio ono što je netko drugi trebao učiniti umjesto njega, nešto što je trebao učiniti gradski vodovod ili Hrvatske vode. On je to učinio i za to je kažnjen”, ocijenila je.

Što se tiče ustavne tužbe protiv Hrvatskih voda koju je Bandić najavio zato što su od Zagrepčana “ukrale komunalne naknade” u iznosu od 450 milijuna kuna, Mrak-Taritaš je ustvrdila da kad svatko radi svoj posao, onda nema krivca za ono što se dogodilo.