MRAK TARITAŠ POZVALA BEROŠA DA SKINE KANABIS S POPISA OPASNIH DROGA: ‘Hajdemo konačno odraditi stvari do kraja’

Anka Mrak Taritaš u četvrtak je pozvala ministra zdravstva Vilija Beroša da donese pravilnik o uzgoju i prodaji kanabisa u medicinske svrhe, a premda je prije dvije godine donesen zakon kojim se formalno dopušta uzgoj konoplje u takve svrhe, nije revidiran popis droga niti donesen pravilnik koji to regulira, istaknula je Mrak Taritaš

Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš pozvala je u četvrtak ministra zdravstva Vilija Beroša da s popisa opasnih droga skine kanabis te donese pravilnik o uzgoju i prodaji kanabisa u medicinske svrhe.

Prije dvije godine je donesen zakon kojim se formalno dopušta uzgoj konoplje u medicinske svrhe, no nije revidiran popis droga niti donesen pravilnik koji to regulira i bez kojeg nije moguće dobiti odobrenje, pojasnila je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru. “Hajdemo konačno odraditi stvar do kraja da se u Hrvatskoj konačno može proizvoditi i prodavati kanabis za medicinske svrhe”, pozvala je.

UN-OVO POVJERENSTVO ZA OPOJNE DROGE: Kanabis skinut s liste najopasnijih droga

WHO: Kanabis ima pozitivna djelovanja

Podsjetila je da je komisija za opojne droge Ujedinjenih naroda krajem prošle godine usvojila preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da se kanabis i smola kanabisa izbrišu s popisa opasnih droga koje izazivaju snažnu ovisnost.

SZO je, ne isključujući negativne efekte, zaključio da kanabis ima pozitivna djelovanja kod smanjivanja boli i mučnine te ublažavanja simptoma anoreksije, epilepsije i multipla skleroze, kazala je Mrak Taritaš.