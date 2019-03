MRAK TARITAŠ POD NOVOM ISTRAGOM POVJERENSTVA: Prešutjela i zarađeni novac od predavanja i ispita u HGK?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provjera angažman Anke Mrak Taritaš vezano uz angažman u Hrvatskoj gospodarskoj komori u vrijeme dok je bila ministrica graditeljstva

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provjerava navode iz nove prijave vezane uz angažman saborske zastupnice i predsjednice Glasa Anke Mrak Taritaš u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) u vrijeme dok je bila ministrica graditeljstva. Naime, kako piše Jutarnji list, prijava se odnosi na naknade koje je primala kao članica ispitne komisije HGK za agente za posredovanje nekretninama.

Istraga je tek započela tako da se ne zna je li bivša ministrica graditeljstva u tom slučaju bila u sukobu interesa te je li kao ministrica smjela biti u povjerenstvu koje ispituje buduće agente za posredovanje nekretninama.

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJU O SUKOBU INTERESA KAZNILO ANKU MRAK-TARITAŠ: Mora platiti 3000 kuna jer nije prijavila stan i garažu

Primila ukupno 52.256 kuna

Osim toga, Mrak Taritaš je za vrijeme dužnosničkog mandata također i držala predavanja za HGK te je za to vrijeme, od 2011. do 2016. godine, na osnovi ispita i predavanja, primila ukupno 52.256 kuna u neto iznosu. Taj iznos se očito uvelike razlikuje od 12.500 kuna za koje je prošli tjedan Mrak Taritaš rekla da je primila od HGK, no iz GLASA tvrde da je mislila samo na ispite, a ne i na predavanja.

U imovinskoj kartici iz 2012. godine Mrak Taritaš je, piše Jutarnji list, prijavila da je u godini prije obnašanja dužnosti ministrice sudjelovala na predavanjima u organizaciji TVZ Zagreb, Filipović nekretnine i HGK te da je ukupni godišnji prihod oko 15.000 kuna. Navela je i da je članica ispitne komisije za promet nekretnina pri HGK, za što je preko ugovora o djelu primala godišnje oko 12.000 kuna neto.

Tih prihoda u imovinskim karticama nakon 2012. godine, kada je postala ministrica, više nema naznačenih, a u imovinskoj kartici iz 2013. godine navodi se kako nema promjena. To može značiti da nije trebala dalje prijavljivati te naknade, već da je bilo dovoljno da ih je prijavila na početku mandata. Međutim, o tome će odlučivati Povjerenstvo.

Nema sukoba interesa jer je riječ o edukaciji?

S druge strane, Anka Mrak Taritaš tvrdi da ne postoji sukob interesa jer je sve prijavila te da je prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa kao ministrica mogla raditi te poslove budući da je riječ o edukaciji i obrazovanju, piše Jutarnji list.

“U imovinskoj kartici 2012. prijavila sam rad u tom povjerenstvu i iznos od cca 12.000 kuna neto godišnje za ispite i cca 15.000 kuna za predavanja u više institucija, uključujući i HGK. Kad sam 2013. godine dostavljala novu karticu, u napomenu sam stavila da je po tom pitanju sve ostalo isto, dok sam imala neke druge bitne promjene na nekretninama i imovini.

Provjerila sam u zakonu da je to djelatnost koju mogu kao ministrica obavljati i da nisam u sukobu interesa jer je riječ o edukaciji. Prema članku 13 st.3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa prethodno odobrenje Povjerenstva nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke, edukacijske i drugih navedenih djelatnosti. Primala sam mjesečno oko 1000 kuna neto, a jedino što sam možda trebala prijaviti u kasnijim promjenama jest to da sam primila manje iznose za tu djelatnost”, rekla je Mrak Taritaš.