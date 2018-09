MRAK TARITAŠ O RASKOLU SA STRANKOM PAMETNO ’24 minute prije konferencije Marijana Puljak mi je poslala poruku na Viber’

‘Gospođa Puljak me je, 24 minute prije press konferencije, porukom na Viberu obavijestila da neće biti u toj priči’, rekla je Mrak Taritaš

Predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš bila je gošća N1 studija uživo.

Komentirala je napuštanje ‘Amsterdamske koalicije’ od strane stranke Pametno kazavši kako formalnu koaliciju nisu ni potpisali.

“Pregovarali smo oko programa, koalicijskog sporazuma, da bi u jednom trenutku kolege iz Pametnog odlučili to napustiti. Mislim da kad radite koaliciju od tri stranke treba imati strpljenja, energije, ima niz lijepih stvari, ali dogode se i one koje nisu tako lijepe, mogu biti sporne i narušiti cijeli odnos. Meni je žao da su na prvoj takvoj odlučili napustiti priču. Mi smo problema bili svjesni, dali smo priliku da IDS to riješi u vlastitom dvorištu. Oni su donijeli odluku da Jakovčić neće biti na listi za Europski parlament. Mi smo odlučili uložiti dodatan napor, kolege iz Pametnog odlučili su se na nešto drugo. Gospođa Puljak me je, 24 minute prije press konferencije, porukom na Viberu obavijestila da neće biti u toj priči.”, rekla je Mrak Taritaš.

Kandidati za EP

Jedan od problema je bio taj što se program IDS-a zasnivao na tome da budu jedna regija što se očito nije slagalo s programom stranke Pametno.

Na upit lobira li Jakovčić s obzirom na to da je kod Danka Končara zaradio 136.000 eura neto, Mrak Taritaš kaže kako je to na institucijama da istraže te da je njoj samo bitno da on ne bude na listi za EP.

Potvrdila je i kako će njezin kandidat za EP biti Jozo Radoš, a ona će biti zadnja na listi ne bi li dala potporu s obzirom da svoju budućnost ne vidi u EP.