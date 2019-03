MRAK-TARITAŠ O PROMETNOJ NESREĆI MINISTRICE: ‘Ministrica je apsolutno trebala podnijeti ostavku’

“Moralno je, ljudski i politički da ministar podnese ostavku, a hoće li je premijer prihvatiti druga je stvar,” kazala je Anka Mrak-Taritaš

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izjavila je u nedjelju da je ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon, da je minimalno trebala stati pred javnost i snositi odgovornost za to, no dodala je da se to u Vladi premijera Plenkovića ne može očekivati.

NEŠTO JE ČUDNO U POLICIJSKOM PRIOPĆENJU O NESREĆI: Susjedi su rekli jednu ključnu stvar, ovo baca novo svjetlo na cijelu priču

‘Odgovornost ministara u vladi neusporedivo veća od bilo kod drugog’

“Ministar je dao prisegu da će poštovani zakon Republike Hrvatske i ne može ga kršiti. Čemu vozačka dozvola? Kao ministar trebate djelovati transparentno i ako napravite propust trebate ga reći. Ministrica je apsolutno trebala podnijeti ostavku,” kazala je Mrak-Taritaš tijekom druženja kandidata na listi Amsterdamske koalicije s građanima na zagrebačkoj tržnici Utrina.

Vlada gospodina Plenkovića zaboravlja da dozvola koju su dobili za upravljanje ovom zemljom ima ograničenja i da je s vremena na vrijeme treba prekontrolirati, pa stoga ne čudi što ministrica Žalac nije podnijela ostavku, kazala je Mrak-Taritaš i dodala da se ministrica Žalac ne razlikuje od drugih ministara te da je “red za ostavke u aktualnoj vladi dosta dugačak”.

Nije problem u tome da se to može svakome dogoditi, jer je odgovornost ministara u vladi neusporedivo veća od bilo kod drugog, kazala je.

“Moralno je, ljudski i politički da ministar podnese ostavku, a hoće li je premijer prihvatiti druga je stvar,” kazala je Anka Mrak-Taritaš. Dodala je da bi ona sama podnijela ostavku te da nije nikada kao ministrica vozila auto od straha da joj se takvo nešto ne dogodi.

“Hrvatska je sama trebala otkloniti neprihvatljiva ustaška obilježja”

Na pitanje o odbijanju dozvole koruška Katoličke Crkve da se održi misa na Lojbaškom polju kraj Bleiburga, Anka Mrak-Taritaš je kazala da je Hrvatska sama trebala otkloniti neprihvatljiva ustaška obilježja koja su se u Bleburgu pojavljivala, a da nam to netko drugi treba reći.

„Umjesto da vidimo šta ne štima, pa da ove godine bude kako treba, mi tvrdimo da nam je kriv netko drugi“, kazala je i dodala da je činjenica da je riječ o pijetetu prema stradalima i da bi se tako trebao bilo tko odnositi tko tamo dođe, no da se komemoracija u Bleibugu pretvorila u veličanje propalih režima iz Drugog svjetskog rata.

Osvrćući su se na nedavnu kaznu koju joj je izreklo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kazala je da nije bilo stjecanja imovine i da u tom smislu nije prekršen zakon, nego je kažnjena iz formalnih razloga, jer mjesec dana nije prijavila promjenu.

Dakle, riječ je o formi i ja od toga ne bježim. Svaki put kad je javnost trebala znati ja sam izišla ispred kamere, ispričala se i snosila odgovornost. Da se meni dogodilo ovo što se dogodilo ministrici Žalac, ja bih istog trenutka podnijela ostavku, kazala je Anka Mrak-Taritaš.