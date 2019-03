MRAK TARITAŠ O OPTUŽBAMA ZA SUKOB INTERESA: ‘To je fake news, žele smanjiti popularnost Amsterdamske koalicije’

Mrak Taritaš tvrdi da je tekst Jutarnjeg list vezano za njezin navodni sukob interesa zbog naknada HGK ‘čista izmišljotina i laž’

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš danas je “čistom izmišljotinom i laži” nazvala tekst Jutarnjeg lista po kojemu se Povjerenstvo za sukob interesa bavi prijavom protiv nje zbog naknada koje je navodno primala kao članica ispitne komisije HGK za agente za posredovanje nekretninama, ističući kako je sve to u funkciji smanjenja njezine i popularnosti Amsterdamske koalicije.

“To je u funkciji smanjivanja moje popularnosti i da izgledi Amsterdamske koalicije budu što manji”, izjavila je novinarima u Saboru.

Prijava za angažman u HGK

Oni su ju pitali kako tumači tekst Jutarnjeg po kojemu Povjerenstvo, osim za slučaj dok je bila ministrica graditeljstva i samu sebe imenovala u povjerenstvo Ministarstva za polaganje stručnog ispita iz arhitekture te za to tijekom četiri godine primila 38.950 kuna koje nije prijavila u imovinskoj kartici, za što se javno ispričala i preuzela odgovornost, provjerava i navode iz prijave vezane uz njen angažman u HGK.

U tekstu piše kako su iz Povjerenstva potvrdili da se prijava odnosi na te sporne naknade, ali da je istraga tek počela pa nije još jasno je li ona i tu bila u sukobu interesa te je li uopće smjela kao ministrica biti u komisiji koje ispituje buduće agente. Ona, navode u Jutarnjem listu, na ministarskoj dužnosti nije bila samo ispitivačica, nego je za HGK držala i predavanja, a na račun ispita i predavanja za ministarskog je mandata ukupno primila 52.256 kuna neto.

Klasičan ‘fake news’ u tekstu Jutarnjeg lista

“Za mene su medijske slobode jedna od najvažnijih demokratskih vrednota. Međutim, često se u medijskom prostoru koristi ‘fake news’. Ono što je danas na naslovnici Jutarnjeg lista i u tekstu je klasičan ‘fake news’. Navodi da sam ja nešto zatajila su apsolutno čista izmišljotina i laž. U mojoj imovinskoj kartici 2012. godine to je navedeno, a u 2013. sam navela da nema promjena“, ustvrdila je Mrak Taritaš.

Naglasila je kako je prije dvadesetak dana novinar koji to želio objaviti i sam rekao kako zapravo nema osnove za tekst, jer da nema nikakvog sadržaja. “No, odlučili su ipak to objaviti, što me ne čudi. Ako trebate zataškati aferu ministrice Žalac, a ako ste najpopularnija oporbena političarka i ako znate da građani sve više vjeruju Amsterdamskoj koaliciji, onda vas to ne čudi“, istaknula je.

Tražit će pravnu zaštitu i demanti

Ustvrdila je kako ju takve priče ni u jednom trenutku neće omesti da još jače, razumnije i žešće govori o tome kako “ova trgovačko-ucjenjivačka Vlada vodi zemlju u propast”. “HDZ, HNS i Milan Bandić udruženim snagama odlično to rade, ali nakon sedam godina što sam dužnosnica i što sam u javnom prostoru, prvi put sam odlučila tražiti pravnu zaštitu. Savjetovat ću se s odvjetnicima i vidjeti što dalje činiti, a prvo ću zatražiti demanti“, poručila je čelnica GLAS-a.

Tvrdi i kako je u imovinskoj kartici 2012. godine, kada je postala dužnosnicom, najavila iznos od 27 tisuća kuna, uz objašnjenje, a 2013. kada je postala ministrica napisala je da nema promjena što je, kaže, vidljivo i iz teksta u Jutarnjem. “Zanimljivo je da su se koristili podaci i četiri godine prije nego što sam postala ministrica samo da bi cifra bila što veća“, dodala je Mrak Taritaš.

U funkciji smanjivanja njezine popularnosti

Upitana kako će ovo utjecati na rezultat Amsterdamske koalicije na europskim izborima, Mrak Taritaš je odgovorila: “Sigurno da nisam najpopularnija oporbena političarka, ne bih stajala ovdje pred vama i ovo objašnjavala i ne bi kolegica iz HDZ-a u Saboru prvo mene spomenula. Sve je u funkciji da se smanji moja popularnost i da izgledi Amsterdamske koalicije budu što manji“, poručila je.

Naglasila je kako je ministrica postala kao osoba iz struke, da je u ovom slučaju riječ o edukaciji i ispitima, nečemu što prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nije nešto što se ne može raditi te ne podliježe sukobu interesa, iako ne zna što se točno nalazi u prijavi Povjerenstvu za sukob interesa.

“Što se tiče imenovanja u Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za područje arhitekture, u tom je slučaju napravljena greška, ispričala sam se i snosit ću odgovornost. Nemam nikakvih problema reći kada sam pogriješila i za to snositi odgovornost, ali ako tome nije tako, e, onda je dosta“, rekla je.