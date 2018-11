MRAK-TARITAŠ: ‘Neovisni za Hrvatsku zaključili su da je konzumiran interes iz braka s Bandićem’

“Ja mislim da je taj jedan brak koji je gospodin Bandić sklopio s Neovisnima za Hrvatsku, koji je bio brak iz interesa, da očito jedna strana je zaključila da je interes konzumiran i da mu to više ne treba i evo sad su već pet dana odlučili biti oporba. Vidjet ćemo kako će to završiti”, istaknula je Mrak-Taritaš

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš rekla je u petak kako ne misli da je u Skupštini ‘kaos’, nego su Neovisni za Hrvatsku zaključili da je interes iz braka sklopljenog s gradonačelnikom Bandićem konzumiran i sada su već pet dana oporba. Na pitanje novinara kako komentira “kaos” u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, Mrak-Taritaš je odgovorila kako ne misli da je u njoj ‘kaos’.

“Ne bi me čudilo da u ponedjeljak bude novosti”

Ocijenila je kako je umiješnost gradonačelnika Milana Bandića u svim tim pregovorima evidentna, a sve o tome govori da je Bandić s jednim mandatom ušao u Hrvatski sabor, a došao je do Kluba zastupnika s 11 mandata.

“Osim toga, i taj proračun Grada Zagreba je dosta izdašan, pa kako gradonačelnik voli s njim upravljati za svoju korist i korist svoje stranke. Mene ne bi čudilo da bude u ponedjeljak nekakvih novosti”, poručila je Mrak-Taritaš.

Rekla je da su razlozi Neovisnih za Hrvatsku dvojaki. “Oni su jedini svoj predizborni program realizirali odmah na prvoj i drugoj sjednici Gradske skupštine 100 posto. Željeli su promijeniti Trg maršala Tita, i to im je bio jedini slogan koji smo vidjeli u izborima za Grad Zagreb, i oni su to iskoristili. Dobili su određene sinekure koje su ih isto zadovoljile i sada očito u želji žele izazvati određeni nemir u Gradskoj skupštini. Očito su nekakve procjene da bi njima izbori odgovarali, ali tu su opet međusobni obračuni unutar HDZ-a”, ustvrdila je Mrak-Taritaš.

“Tek ćemo vidjeti razlog dolaska Palme u Zagreb”

A za plaćeni oglas u novinama kojim se gradonačelnik Bandić ispričava zbog nedavnog susreta, na Dušni dan, s Draganom Markovićem Palmom u Zagrebu, Mrak-Taritaš je rekla kako ne vjeruje da nije znao tko dolazi. Bandić je primio izaslanstvo Skupštine grada Jagodine na čelu s Draganom Markovićem Palmom, a u isprici je ustvrdio je da nije znao za njegove veze s Arkanom i što je radio 1990-ih.

“Taj je dolazak bio pripremljen i ja vjerujem da nitko u ovom gradu ni u ovoj zemlji ne vjeruje u to da gradonačelnik Bandić nije znao tko dolazi. Razlog njegovog dolaska možda ćemo u dogledno vrijeme vidjeti”, rekla je Mrak-Taritaš. Dodala je kako “smo najprije vidjeli da je Neovisnima za Hrvatsku to bila kao kap koja je prelila čašu, ali dosta neuvjerljivo”.

Ali, s druge strane, gradonačelnik gradski proračun koristi za plaćanje zastupnika u Gradskoj skupštini, kroz različite udruge, plaća za prikupljanje po Hrvatskoj određenih vijećnika za jačanje svoje stranke i ne vidi tu apsolutno nikakav problem, rekla je, uz ostalo, Mrak-Taritaš.

HNS neće poduprijeti proračun Grada Zagreba za 2019.

Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak rekao je u petak na konferenciji za novinare kako HNS i on kao gradski zastupnik neće poduprijeti proračun Grada Zagreba za iduću godinu, koji će biti na sjednici Gradske skupštine početkom prosinca. Istaknuo je kako HNS ni u kakvim kombinacijama s Bandićem neće surađivati te da će tako biti sve dok se u Zagrebu ne uspije uspostaviti kvalitetnija, bolja, pristojnija, jedna građanska prava, liberalna vlast. Rekao je kako se već nekoliko dana u javnosti špekulira s time kako će Gradska skupština uopće nastaviti rad, postoji li u njoj većina te tko je u njoj s obzirom na to da je jedan od njezinih dijelova – Neovisni za Hrvatsku, svojim javnim istupima doveo to u pitanje.

Upitao je je li posjet “gospodina koji se zove Palma glavni uzrok problema u skupštinskoj većinskoj koaliciji ili je to proračun Grada Zagreba koji za šest dana mora doći u proceduru”.

Stojak je rekao i kako neki kolege iz opozicije sramežljivo najavljuju mogućnost da manjinski podupru dobre prijedloge koji će dolaziti od Gradske uprave s gradonačelnikom na čelu te upitao znači li to da će kolege poduprijeti proračun i time omogućiti i dati puni legitimitet, recimo, “šišanju umjetne trave koja vrijeđa zdrav razum građana, te dati punu podršku primanju drugara ratnih zločinaca u Zagrebu, zbog čega se gradonačelnik danas na naš račun ispričava putem pisanih, plaćenih objava u medijima”.

Stojak je Neovisnima za Hrvatsku koji, rekao je, sada pokušavaju dokazati da nisu dio većine te pozivaju njih iz oporbe da dokažu da ne podržavaju njihovu gradsku vlast, poručio da – ako to ozbiljno misle – istodobno sa svojim ostavkama daju ostavku i svoje pročelnice Gradskog ureda za kulturu Ane Lederer te ostavke desetaka svojih članova raznih odbora i upravnih vijeća.

“U Skupštini se producira najskuplja predstava”

Most nezavisnih lista upozorio je na ponovnu nestabilnost u Gradskoj skupštini u kojoj se “umjesto rada producira najskuplja zagrebačka predstava” te poručio da vijećnici ne poznaju zakone ili drže da ih građani ne poznaju.

“Naime, predstavničko tijelo Grada Zagreba ne može se zakonski raspustiti većinom glasova, a vijećnici Neovisnih za Hrvatsku su izabrani kao neovisni kandidati, dakle, nisu imali stranku u trenutku konstituiranja – ako jedan da ostavku, na njegovo mjesto mora ući sljedeći s liste, potom taj mora dati ostavku i tako dok ne preostane nijedna od 51 osobe s liste. Taj bi postupak moguće trajao dulje nego redovan mandat, a slična je situacija i onih koji su izabrani s liste stranke Nezavisna lista Sandre Švaljek, jer je stranka u međuvremenu izbrisana”, naveo je Most.

Istaknuo je da jedini realan način na koji se skupština može samoraspustiti jest neprihvaćanje proračuna, koji je na dnevnom redu vrlo skoro, “pa umjesto dramatičnog mahanja ostavkama, zastupnici imaju priliku dokazati iskrenost namjera i odbiti ga”.

“Samo uhljebi mogu prihvatiti ulogu marioneta i podržati proračun, nakon što su se predstavljali kao protivnici gradonačelnika i njegovih dizača ruku”, izjavio je saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev koji je pozvao gradske zastupnike da se “umjesto dramatiziranja uhvate u koštac s gradskim problemima, kojih ima napretek, dok nas još smeće nije zatrpalo preko glave, a prometni kolaps tek slijedi”.

