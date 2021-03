MRAK TARITAŠ JE NEZADOVOLJNA: ‘Svi smo očekivali da će grad sada biti u skelama, da će se kuće obnavljati, ali od toga nema ništa’

Anka Mrak Taritaš upozorila je da je Zakon o obnovi neprovediv te da bi se obnovom oštećenih objekata u Zagrebu trebala baviti gradska uprava

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš (GLAS) upozorila je u ponedjeljak kako ni godinu dana nakon potresa nema obnove u Zagrebu i poručila da treba izmijeniti Zakon o obnovi, u obnovu uključiti Gradsku upravu i podijeliti grad u blokove.

“Prošlo je godinu dana od potresa, svi smo očekivali da će grad sada biti u skelama, da će se kuće obnavljati, da ćemo brojati koliko je kuća i zgrade javne namjene u obnovi, ali od toga nema ništa”, rekla je Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare.

Neangažirana gradska uprava

Ako se u godinu dana od potresa u gradu ništa nije pokrenulo, očito nešto nije u redu. Zakon o obnovi je neprovediv, a odnos Ministarstva graditeljstva i Fonda za obnovu je “kao da golub pismonoša nosi odluke”. Smatra da za obnovu zgrada javne namjene taj zakon nije bio niti potreban jer država ima ingerenciju nad njima. Također je upozorila kako su građani sami krenuli rušiti i graditi obiteljske kuće jer nemaju strpljenja za proceduru temeljem Zakona o obnovi.

Jedno od rješenja vidi u većem angažmanu Gradske uprave. Smatra da bi Grad Zagreb trebao aktivno raditi na obnovi obiteljskih kuća i višestambenih zgrada jer “Grad ima snage, moći i strukture da se s tim bavi”. U obnovi se točno treba znati hodogram. Tako bi se prvo trebali rješavali imovinsko-pravni odnosi, a grad bi se trebao podijeliti u blokove, kako bi se točno znalo kada će koji blok doći na red. Za građane koji su sami spremni ići u obnovu s bankama treba dogovoriti povoljne kredite i subvenciju kamata.

Obnova i ugradna modernih tehnologija

Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa treba napraviti hitnu izmjenu zakona kako bi se stvorili zakonski uvjeti, a zatim bi gradske ekipe prioritetno rješavale takve slučajeve, kaže Mrak-Taritaš. Osim obnove u zgradama treba omogućiti ugradnju liftova i svih modernih tehnologija. To bi se moglo financirati iz EU-ovih fondova, a ako se ne uspije to bi morao biti gradski projekt, ocijenila je. Poručila je kako je bilo dosta nesnalaženja oko procesa obnove i podsjetila da je od potresa prošlo previše vremena.

“Zagrepčane se ne smije ostaviti na cjedilu samo zato što je to glavni grad i što ljudi neće iz njega otići, a ostavili su ga na cjedilu država i Gradska uprava. Uprava grada sve to zna, sve to može, a ne radi. Nju je trebalo maksimalno upregnuti da radi za Zagreb, a Ministarstvo i Središnji ured mogli su raditi za područja drugih županija”, poručila je Mrak-Taritaš.

