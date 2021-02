MRAK-TARITAŠ I TOMAŠEVIĆ OŠTRO KRITIZIRALI GRAD ZAGREB: ‘Zagrebčani, ppolitikanstvo, sljedeći izbori su puno važniji od vas’

‘Ovo je jedna od najnižih rasprava koju sam vidio u mandatu ove Skupštine’, rekao je Tomašević

Predsjednica Kluba gradskih zastupnka GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš i predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević u srijedu su oštro osudili to što nije prošla SDP-ova inicijativa za otpisom računa za struju Zagrepčanima koji nakon potresa žive u kontejnerima.

Mrak-Taritaš je rekla novinarima da time što na sjednici Gradske skupštine nije prihvaćena inicijativa Kluba gradskih zastupnika SDP-a “vladajući pokazali svoje najlošije lice”.

“Vladajući šalju poruku građanima grada Zagreba – politikanstvo, sljedeći izbori su puno važniji od vas, premalo nam je to glasova, pa onda to možemo i drugačije”, rekla je Mrak-Taritaš. Dodala je da je to “apsolutno krivo” i da su poslali poruku “nema nama pomoći”.

Riječ je, kaže, o tome da sugrađani žive u kontejnerima, plaćaju velike rate za struju. “Ne znamo koliko dugo će živjeti u tim kontejnerima. Kolege iz SDP-a su išle s jednim prijedlogom, gdje se obavezuje gradonačelnik Milan Bandić da od Vlade zatraži da dobiju otpis velikih rata za struju, odnosno da ako to tako ne bude da gradonačelnik onda putem Gradske skupštine pomogne sugrađanima”, rekla je.

Podsjetila je da je jučer na “aktualnom prijepodnevu” Bandić rekao da će to učiniti, te da su se i zastupnici HDZ-a, koalicijskog partnera Bandića, “preko noći predomislili”.

Istaknula je da je riječ o jednoj formalnoj točki, ali da ona “zaista utječe na živote građana grada Zagreba”.

Tomašević: Jedna od najnižih rasprava koju sam vidio

Tomašević kaže da je to što ta točka nije prošla na sjednici Gradske skupštine “jadno” te da je očito problem u tome što je to došlo od oporbe – Kluba gradskih zastupnika SDP-a, a ne od gradonačelnika “jer se nitko ne smije ničega sjetiti prije njega”.

“Ovo je jedna od najnižih rasprava koju sam vidio u mandatu ove Skupštine da nešto što pomaže direktno građanima i to socijalno najugroženijim građanima koji žive još uvijek u kontejneru u podsljemenskim naseljima, da nešto što je politički konsenzus, da se onda ide politikanski pozivati na neke navodno proceduralne nedostatke koje Odbor za Statut uopće nije uočio i glasovao je jednoglasno za taj prijedlog”, rekao je Tomašević.

Podsjetio je da je oporba jednoglasno podržala dosta točaka u Gradskoj skupštini koje su išli u smjeru pomaganja ljudima, čak i one gdje je bilo očito da je Gradska uprava improvizirala, pa ih je išla popravljati.