MRAK TARITAŠ I PUSIĆ O TROSTRUKOM UBOJSTVU U SPLITU: ‘Rečenica ‘Neka institucije rade svoj posao’ postala je sprdnja, a s njom i institucije’

Mrak Taritaš je ustvrdila je da je do odobravanja trostrukog ubojice iz Splita došlo zato što građani ne vjeruju u svoju državu i vladavinu prava, nemaju povjerenje u institucije niti osjećaj da ih država može zaštititi i pružiti im pravdu i pravičnost

Predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš i zastupnica Vesna Pusić poručile su u utorak kako je slučaj trostrukog ubojstva u Splitu pokazao da i sudska vlast mora biti podložna kritici, te da je pod firmom neovisnog pravosuđa zapravo došlo do neprofesionalnog i nestručnog pravosuđa. Pusić je na konferenciji za novinare u Saboru posvećenoj povjerenju građana u pravnu državu kazala da se svaka vlast temelji na izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj, pri čemu se često kritiziraju prve dvije, ali se ne raspravlja niti kritizira sudsku vlast koja u Hrvatskoj, smatra, zaista ne funkcionira.

“Izvršna i zakonodavna vlast zaista zaslužuju kritiku, ima s njima mnogo problema, ali su barem pred očima javnosti. Kod nas se dogodilo da je pod firmom neovisnog pravosuđa zapravo došlo do neprofesionalnog i nestručnog pravosuđa, a svako upozoravanje na to dovodi do zgražavanja tobože zbog uplitanja politike u sudsku vlast”, ocijenila je. Naglasila je da, kao svaka grana vlasti, i sudska mora biti podložna kritici jer ako nije, tvrdi, događa da građani daju podršku čovjeku koji je ubio dilere droge kao što je slučaj u Splitu.

FACEBOOK BLOKIRAO GRUPU ‘PRAVDA ZA FILIPA’: Osvanula je nova: ‘Split vode uhljebi i kriminalci’

‘Pošteni i pristojni osjećaju se kao zadnji idioti’

“Za to ne bih krivila građane jer to je prvo upozorenje da građani daju podršku zato što nemaju povjerenja u sudsku vlast, a sudska vlast je na slučajevima četvorice uključenih u događaj u Splitu pokazala da to povjerenje ni ne zaslužuje. Krajnji je trenutak da počnemo ozbiljno razgovarati o funkcioniranju sudske vlasti, jer je ona temelj funkcioniranja svake vlasti”, poručila je Pusić.

Mrak Taritaš je ustvrdila je da je do odobravanja trostrukog ubojice iz Splita došlo zato što građani ne vjeruju u svoju državu i vladavinu prava, nemaju povjerenje u institucije niti osjećaj da ih država može zaštititi i pružiti im pravdu i pravičnost. Podsjetila je na ispitivanje Europske mreže sudbenih vijeća iz 2017. godine, koje je pokazalo da 43 posto sudaca smatra da se ne napreduje na temelju sposobnosti, iskustva i stručnosti nego nekih drugih kriterija, dok je prosjek takvih stajališta u EU 25 posto.

“Kod nas je rečenica ‘neka institucije rade svoj posao’ postala sprdnja jer smo imali prilike čuti da su je izgovarale najveće lopuže, korumpirani političari i kriminalci svih vrsta, cereći se tako u lice poštenim i pristojnim ljudima koji se onda osjećaju kao zadnji idioti”, rekla je i dodala da su s tom rečenicom “sprdnja postale i institucije”.

POKRENUTA PETICIJA ZA PUŠTANJE NA SLOBODU TROSTRUKOG UBOJICE IZ SPLITA: ‘Filip nije počinio kazneno djelo, nego pravdu’

‘Vraćanje povjerenja u pravnu državu obveza je svih’

Nedopustivim smatra da bilo tko uzima pravdu u svoje ruke jer institut kažnjavanja mora imati samo država, ali ona mora funkcionirati kako bi instituti bili jednaki za sve.

“Vraćanje povjerenja građana u pravnu državu obveza je svih nas kako slike iz Splita ne bi postale svakodnevne“, naglasila je Mrak Taritaš.

Podsjetila je na zakonski prijedlog Glasa koji je vladajuća većina odbila, po kojemu bi rad sudaca bio otvoren, javan i transparentan i da se točno zna koliko koji sudac ima predmeta te postave kriteriji po kojima se suci mogu nagrađivati, ali i kažnjavati.

“Kada njihov rad bude otvoren i transparentan i kada netko tko bude loše radio bude za to kažnjen, sigurna sam da će doći do pomaka, uvjerena je Mrak Taritaš.

I KOLINDA JE KOMENTIRALA TROSTRUKO UBOJSTVO: Neprihvatljivo joj je da pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke, ali tu nije stala…

Mrak Taritaš osudila tvit Kreše Beljaka

Vezano za predstojeće parlamentarne izbore rekla je kako treba uključiti razum, analize i vidjeti koji je najbolji model da se “makne bahati HDZ koji upravlja zemljom”. Treba još, istaknula je, vidjeti je li dobar model široka koalicija ili nastup u dva opozicijska bloka, o čemu se već razgovora s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem, ali još nema bilo kakvih čvrstih dogovora.

Mrak Taritaš je komentirala je i sporni tweet predsjednika HSS-a Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe, istaknuvši da je prvi tweet bio zaista sablažnjiv, a u drugom se posuo pepelom.

“Apsolutno nedopustivo, apsolutno korak previše. To se jednostavno ne radi. Ako vas krene nekakav adrenalin, onda je dobro duboko udahnuti ili pričekati jutro, a ne raditi ovo jer je to nedopustivo i za svaku osudu“, zaključila je.

KREŠO BELJAK SE ISPRIČAO ZBOG TVITA O UBOJSTVIMA UDBA-E: ‘Žalim ako sam nekoga uvrijedio. Pogriješio sam’