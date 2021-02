MRAK-TARITAŠ: ‘HDZ ili će izaći s novim kandidatom ili će imati ‘alibi kandidata’, a onda pobjeći s Bandićem’

Nije sigurna da će Bandić ući u drugi krug

Saborska i gradska zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš rekla je u srijedu kako se očekivalo, jer je bilo po medijima, da će Damir Vanđelić biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, ali, po njenom mišljenju, “očito se predomislio”.

Vezano za predstojeće lokalne izbore u Zagrebu, Mrak-Taritaš je u stanci sjednice zagrebačke Gradske skupštine novinarima izjavila kako “HDZ nema puno opcija – ili će izaći s nekakvim kandidatom ili će ponovno biti kao što je bilo na proteklim izborima, “alibi kandidat”, a onda pobjeći s gospodinom Bandićem“.

‘Što HDZ pomisli, Bandić izvršava’

Ustvrdila je da su sada zagrebački HDZ i Bandić u “jednoj stabilnoj koaliciji; ono što HDZ i pomisli, Bandić izvršava i pitanje je može li to netko drugi”.

Očekuje da će na izborima za gradonačelnika Zagreba biti 10-ak kandidata, a nije sigurna da će Bandić ući u drugi krug.

GLAS ima tri opcije za izbore

Upitana jesu li se u GLAS-u dogovorili sa SDP-om, Mrak-Taritaš kaže da imaju tri opcije – da idu zajedno sa SDP-om, da probaju okupiti ‘sve što se kreće oko centra’ ili da idu sami na izbore.

Dodala je kako su u pregovorima s kolegama iz SDP-a i da pregovori nisu ni komplicirani ni teški. Traže da probaju odraditi odlično kampanju, i da sve što su protekle četiri godine radili u Gradskoj skupštini, to na izborima i uspiju odraditi.

Mrak Taritaš napominje kako nema rasprave o mjestima na listi, jer se vodi rasprava kako vide kampanju i ‘što činiti dan poslije’.

“Postoji dan poslije. To je jedna velika mašinerija, koja je k’o stari vlak u koji bacate ugljen i on jedno vrijeme ide, ali kad stane, onda na dugo stane. Dakle, morate dan poslije imati ekipu koja je spremna preuzeti odgovornost i upravljati gradom Zagrebom i to jasno treba reći”, dodala je.

Upitana je li Joško Klisović dobar kandidat SDP-a ako će GLAS na izbore ići sa SDP-om, Mrak-Taritaš kaže da se SDP mora odlučiti tko će biti njihov kandidat, ali da ona osobno misli da je Klisović “odličan kandidat i dan poslije bi bio odličan gradonačelnik”.

Na potanje je li bolji od Gordana Marasa, kaže da “tko je bolji ili lošiji – to prosuđuje netko drugi”.

Komentirajući što se ljevica nije uspjela okupiti oko jednog kandidata te upitana ide li to na ruku Bandiću, Mrak-Taritaš kaže da za “prolivenim mlijekom ne treba plakati”.

“Ja sam bila od onih koja je zaista inzistirala i organizirala sastanke i sve ostalo. Po uzoru na druge gradove, mislila sam da se od centra prema lijevo svi trebaju okupiti, da treba zatomiti nekakve osobne želje, osobne interese i da se trebamo okupiti oko jednog kandidata i odraditi dobro izbore”, rekla je i poručila da je u politici najveći problem “sujeta”.

Nije htjela reći tko je bio sujetan, već je poručila da će “pokazati vrijeme” te da svatko treba za svoje odluke odgovarati.

‘Bandić nije imao niti jedan ozbiljan projekt’

Mrak Taritaš je ocijenila da gradonačelnik Bandić koji godinama upravlja Zagrebom nije imao niti jedan ozbiljan projekt. U njegovom “muzeju neispunjenih obećanja”, kako kaže, može se početi s tunelom kroz Medvednicu, a završiti s 30 kuća koje će se raditi za ljude koji su stradali u potresu.

Komentirajući dogovor vladajuće većine o reformi u HGK, rekla je kako nije imala dileme da će se vladajuća koalicija dogovoriti.

Za odluku Nadzornog odbora Podravke o imenovanju Martine Dalić novom predsjednicom Uprave te kompanije, Mrak Taritaš kaže kako je ‘Dalić otišla iz Vlade jer nije bila dobra za Vladu, ali je dobro da bude na čelu Podravke’.