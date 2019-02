MRAK TARITAŠ BILA U SUKOBU INTERESA I ZATAJILA 40.000 KUNA U IMOVINSKOJ KARTICI: ‘Preuzimam odgovornost i ispričavam se’

Mrak Taritaš je prijavljena da je u vrijeme dok je bila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja samu sebe imenovala predsjednicom ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za područje arhitekture i u četiri godine dobila 38.950 kuna naknade što nije prijavila u imovinskoj kartici

Saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u vrijeme dok je bila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja samu sebe imenovala je predsjednicom ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za područje arhitekture i za to je u četiri godine dobila 38.950 kuna naknade u neto iznosu, a što nije prijavila u imovinskoj kartici, objavio je Jutarnji list.

Zbog toga ju je još u prosincu netko prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, koje sada istražuje slučaj. U međuvremenu se, tim povodom, na Facebooku oglasila sama Mrak Taritaš priznala je da je učinila rečeni propust, pravdajući to previdom te se ispričala hrVatskoj javnosti rekavši da će poštivati svaku odluku Povjerenstva. No činjenicu da su oni koji su uočili taj njezin previd uinili to s tri gdine zakašnjenja, protumačila je kao pokušaj da je politički diskvalificiraju.

Previdjela da je mjesečno primala 800 kuna

Njezinu objavu naslovljenu “Preuzimam odgovornost za propust” prenosimo u cijelosti.

“Vezano za medijske napise o prijavi Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa, koja je protiv mene podnesena zbog sudjelovanja u povjerenstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za polaganje stručnog ispita želim reći sljedeće:

1. Moje sudjelovanje u radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita započelo je u funkciji nestranačke zamjenice ministra na koju dužnost sam došla kao stručnjak za prostorno planiranje. Osim mene u povjerenstvima su sudjelovali i drugi pomoćnici koji su stručnjaci za pojedina područja, a sve nas je zajedno imenovao tadašnji ministar Ivan Vrdoljak. Nakon što sam postala ministricom graditeljstva i prostornog uređenja, nastavak mojeg sudjelovanja u povjerenstvu je predstavljalo samo kontinuitet rada povjerenstava u istom sastavu, a budući da odluke o imenovanju članova potpisuje novi ministar, novu odluku sam morala potpisati osobno.

2. Obzirom na protek vremena, koliko sam za sada uspjela provjeriti u bankovnim izvodima starima i do 5 godina, utvrdila sam da sam za navedeni rad prosječno primala naknadu u visini oko 800 kn mjesečno.

MRAK TARITAŠ PROZVALA BANDIĆA: ‘Zastupnike je nazvao žetončićima, neka vladajući malo s njim poragovaraju’

‘Oni koji su previd uočili prigodno su čekali tri godine’

3. Zbog činjenice da se radilo o sredstvima isplaćenima od strane ministarstva iz kojeg mi se tada isplaćivala i plaća, napravila sam previd i te iznose nisam tretirala kao druge prihode pa sam ih očito zbog toga propustila prijaviti u imovinskoj kartici. Želim reći da mi to ni na koji način nije bila namjera, već previd koji mi se dogodio spletom okolnosti.

4. Zbog navedenog, želim se ovim putem ispričati hrvatskoj javnosti te želim reći da ću svu potrebnu dokumentaciju koju imam dostaviti Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa te ću poštivati svaku odluku Povjerenstva i preuzeti svu potrebnu odgovornost za učinjeni propust.

5. Na kraju, žao mi je da oni koji su ovaj previd uočili nisu odmah reagirali nego su prigodno čekali 3 pune godine od prestanka mog mandata i to sada koriste za osobnu diskvalifikaciju.

MILANOVIĆEVI MINISTRI POD POVEĆALOM: Zbog sukoba interesa pokrenuti postupci